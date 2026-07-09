Coreea de Sud: Curtea Supremă menține condamnarea la șapte ani de închisoare a fostului președinte Yoon Suk Yeol

Curtea Supremă din Coreea de Sud a respins apelurile formulate atât de procurori, cât și de apărarea fostului președinte Yoon Suk Yeol, menținând astfel condamnarea la șapte ani de închisoare pronunțată anterior de instanța de apel, la finalul lunii aprilie, potrivit AFP.

În acest proces, fostul președinte a fost acuzat că a obstrucționat deliberările cabinetului înainte de declararea legii marțiale în 2024, că a folosit semnături falsificate ale premierului și că a recurs la agenți ai serviciului prezidențial de securitate pentru a împiedica arestarea sa după ce parlamentarii au revocat măsura.

Yoon Suk Yeol fusese condamnat la cinci ani de închisoare în luna ianuarie, în primă instanță. În aprilie, Curtea de Apel i-a majorat pedeapsa la șapte ani pentru obstrucționarea justiției, în timp ce procurorii solicitaseră o condamnare de zece ani.

Atât apărarea, cât și parchetul au făcut apel, însă în cadrul pronunțării de vineri, un judecător al Curții Supreme a anunțat că toate apelurile au fost respinse, ceea ce face ca sentința de șapte ani de închisoare să rămână definitivă.

Fostul lider de la Seul rămâne în detenție, fiind condamnat în alt dosar la închisoare pe viață. Acesta a făcut apel și în dosarul în care este acuzat de abuz de putere și organizarea unei insurecții, susținând că toate acțiunile sale au fost întreprinse „exclusiv pentru binele națiunii”.