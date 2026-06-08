Xi Jinping merge în Coreea de Nord pentru discuții atent urmărite cu Kim Jong Un

Președintele chinez Xi Jinping a plecat luni într-o vizită oficială în Coreea de Nord, prima din ultimii șapte ani, într-un moment în care Beijingul și Phenianul încearcă să își consolideze alianța tradițională pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Statele Unite, potrivit AP.

Vizita de două zile are loc la invitația liderului nord-coreean Kim Jong Un și este considerată una cu implicații strategice majore pentru echilibrul de putere din Asia de Nord-Est.

Primul summit din septembrie încoace

Agenția oficială chineză Xinhua a anunțat că Xi este însoțit de soția sa, Peng Liyuan, precum și de mai mulți oficiali de rang înalt, printre care ministrul de externe Wang Yi.

Summitul dintre Xi și Kim este primul după întâlnirea lor de la Beijing din septembrie, unde cei doi lideri au participat alături de președintele rus Vladimir Putin la o paradă militară.

Deși agenda oficială nu a fost făcută publică, analiștii internaționali spun că întâlnirea va avea efecte importante atât asupra relațiilor bilaterale, cât și asupra raporturilor dintre China, Coreea de Nord și Statele Unite.

Ce cred experții despre vizita lui Xi

„Călătoria lui Xi va avea implicații reale pentru relațiile China-Coreea de Nord”, a declarat Leif-Eric Easley, profesor la Universitatea Ewha din Seul.

Vizita are loc la scurt timp după întâlnirile lui Xi cu Donald Trump și Vladimir Putin și înaintea unei noi vizite pe care liderul chinez ar urma să o efectueze în Statele Unite în luna septembrie.

Experții cred că Xi încearcă să demonstreze că Beijingul își păstrează influența decisivă asupra Phenianului, într-un context în care Coreea de Nord și-a apropiat tot mai mult relațiile de Rusia, oferind trupe și armament pentru războiul din Ucraina.

China și Coreea de Nord rămân aliați

China rămâne principalul aliat economic și diplomatic al Coreei de Nord și este acuzată frecvent că evită aplicarea strictă a sancțiunilor ONU împotriva regimului de la Phenian.

Într-un articol publicat luni în presa oficială nord-coreeană, Xi Jinping a declarat că Beijingul și Phenianul trebuie să își consolideze cooperarea strategică și să se opună „hegemonismului și politicilor coercitive”, într-o referire indirectă la Statele Unite.

Ce înseamnă pentru Kim Jong Un apropierea de China

Analiștii consideră că liderul chinez îi va oferi probabil lui Kim Jong Un sprijin economic suplimentar, inclusiv ajutoare alimentare și proiecte comune, în timp ce va evita să pună presiune publică asupra Coreei de Nord în problema programului nuclear.

Pentru Kim Jong Un, apropierea de China este esențială în tentativa de a obține recunoaștere internațională ca stat nuclear și de a determina relaxarea sancțiunilor internaționale.

Diplomația dintre Washington și Phenian, blocată din 2019

Vizita are loc într-un moment în care Phenianul continuă să își accelereze programul militar. Săptămâna trecută, Kim Jong Un a prezentat o nouă fabrică pentru producerea materialelor nucleare și a promis extinderea „exponențială” a arsenalului atomic nord-coreean.

În același timp, Coreea de Nord a respins din nou apelurile Statelor Unite privind denuclearizarea, sora liderului nord-coreean, Kim Yo Jong, calificând această idee drept „un vis depășit și nerealist”.

Diplomația dintre Washington și Phenian este blocată din 2019, după eșecul negocierilor dintre Donald Trump și Kim Jong Un.