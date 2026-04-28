Péter Magyar intenționează să se întâlnească cu președintele Ucrainei în iunie

Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, a transmis marți că își dorește o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a „deschide un nou capitol în relațiile bilaterale” și a aborda o dispută dveche privind drepturile etnicilor maghiari din Ucraina, transmite Euronews.

Relațiile dintre cei doi vecini au atins pragul cel mai scăzut înainte de alegerile din Ungaria din 12 aprilie, în urma cărora maghiarii l-au învins pe premierul naționalist, Viktor Orbán.

Orbán, care a fost înlăturat după 16 ani la putere, a folosit în mod repetat puterea de veto a țării central-europene pentru a bloca asistența financiară acordată Ucrainei și aderarea țării la UE.

Întâlnirea, în scopul consolidării relațiilor dintre cele două țări

„Inițiez o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la începutul lunii iunie, simbolic la Berehove, oraș majoritar maghiar”, a declarat Magyar, după întâlnirea cu primarul orașului ucrainean la Budapesta, potrivit aceleiași surse.

„Scopul întâlnirii este de a contribui la îmbunătățirea situației maghiarilor din Transcarpatia și de a le permite să rămână în patria lor”, a adăugat el, regiune care găzduiește o comunitate etnică maghiară considerabilă.