Prima pagină » Știrile zilei » Péter Magyar intenționează să se întâlnească cu președintele Ucrainei în iunie

Ioana Târziu
28 apr. 2026, 22:21, Știri externe

Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, a transmis marți că își dorește o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a „deschide un nou capitol în relațiile bilaterale” și a aborda o dispută dveche privind drepturile etnicilor maghiari din Ucraina, transmite Euronews.

Relațiile dintre cei doi vecini au atins pragul cel mai scăzut înainte de alegerile din Ungaria din 12 aprilie, în urma cărora maghiarii l-au învins pe premierul naționalist, Viktor Orbán.

Orbán, care a fost înlăturat după 16 ani la putere, a folosit în mod repetat puterea de veto a țării central-europene pentru a bloca asistența financiară acordată Ucrainei și aderarea țării la UE.

Întâlnirea, în scopul consolidării relațiilor dintre cele două țări

„Inițiez o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la începutul lunii iunie, simbolic la Berehove, oraș majoritar maghiar”, a declarat Magyar, după întâlnirea cu primarul orașului ucrainean la Budapesta, potrivit aceleiași surse.

„Scopul întâlnirii este de a contribui la îmbunătățirea situației maghiarilor din Transcarpatia și de a le permite să rămână în patria lor”, a adăugat el, regiune care găzduiește o comunitate etnică maghiară considerabilă.

Recomandarea video

INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița
G4Media
Tudor Chirilă a scris o postare lungă în care se plânge și este dezamăgit de Nicușor Dan și de România. Lumea îl întreabă în comentarii dacă și-a plătit taxele
Gandul
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Prețul energiei va atinge cel mai înalt nivel din ultimii ani, avertizează Banca Mondială. Profituri record pentru companiile petroliere
Libertatea
Valentina, femeia de 45 de ani, moartă după un lifting facial. A stat 10 zile în comă! Medicul care a operat-o a răbufnit: Acum să mă laud și eu un pic, am totuși o experiență
CSID
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor