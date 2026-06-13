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Ouă maro sau ouă albe. Experții anunță dacă sunt diferențe de calitate, gust și mod de preparare

Experții au rezolvat dilema legată de alegerea ouălor maro sau albe. Ei au analizat ouăle și au stabilit dacă există diferențe privitoare la calitate, gust și modul de preparare.
Ouă maro sau ouă albe. Experții anunță dacă sunt diferențe de calitate, gust și mod de preparare
Petru Mazilu
13 iun. 2026, 12:24, Știri externe
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Experții au fost întrebați care este diferența dintre ouăle albe și cele maro, potrivit Express. Cele mai multe ouă din supermarket sunt închise la culoare, dar există și cutii cu ouă albe sau chiar amestecate. De aceea unii clienți se întrebă dacă au un gust diferit, dacă trebuie gătite diferit sau dacă au vreo diferență în ceea ce privește beneficiile pentru sănătate.

Ce face ca ouăle să fie maronii sau albe?

Experții au explicat diferențele între ouăle albe și maro.

„Diferența dintre ouăle albe și ouăle maronii este simplă: ouăle albe provin de la găini albe, în timp ce ouăle maronii provin de la găini maronii. Dar când vine vorba de gust și instrucțiuni de gătire, nu există nicio diferență”, a explicat Richard Mew, un producător de ouă.

Autoritățile confirmă: „Culoarea cojii depinde în totalitate de rasa găinii. În general, găinile albe produc ouă albe, iar găinile brune produc ouă brune.”

Sunt ouăle albe de calitate superioară celor maro?

Experții spun că în ciuda a ceea ce cred mulți cumpărători, culoarea cojii nu are nicio legătură cu calitatea.

„Calitatea și gustul ouălor nu variază în funcție de culoare. În schimb, calitatea variază în funcție de modul în care sunt crescute găinile și cu ce sunt hrănite”, a explicat fermierul Kathy Beget.

Sunt ouăle albe mai sănătoase decât ouăle brune?

Experții spun că nu sunt diferențe între cele două feluri de ouă nici la aspectul menționat.

„Oamenii au opinii foarte puternice despre culoarea ouălor, de obicei din cauza a ceva ce li s-a spus cu ani în urmă. Una dintre cele mai des întâlnite este că ouăle maronii sunt mai sănătoase, iar ouăle albe sunt cumva procesate.

Aud asta des, adesea urmat de asta spunea mereu bunica mea. Pur și simplu nu este adevărat. Din punct de vedere nutrițional, sunt la fel dacă găinile sunt crescute și hrănite în condiții similare. Ceea ce face de fapt diferența este dieta găinii, bunăstarea și cât de proaspăt este oul, nu culoarea cojii”, a declarat Paul Mason de la Prep Kitchen.

Ouăle albe și cele brune au un gust diferit și trebuie gătite diferit?

Bucătarii confirmă că nici la gust nu sunt diferențe.

„Orice diferență de aromă provine din dieta găinii, din prospețimea oului sau din modul în care este preparat, nu din culoarea cojii ouălor. Nu este nevoie să le gătim diferit”, a spus Katie Vine.

Concluzia este că nu există diferențe între cele două produse. Culoarea este determinată de rasă și penajul găinii. În schimb, există o diferență care îi privește pe fermieri. Găinile albe produc mai multe ouă și mănâncă mai puțină hrană ceea ce le face mai eficiente din punct de vedere economic în comparație cu cele brune.

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