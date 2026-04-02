Vladimir Putin avertizează Armenia în privința apropierii de UE, pe fondul tensiunilor mari cu Moscova

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis un mesaj de amenințare Armeniei în timpul vizitei premierului Nikol Pashinyan la Moscova, pe 1 aprilie, scrie Kyiv Independent.

În cadrul unei declarații publice, Vladimir Putin a declarat că Armenia trebuie să facă o alegere în privința parteneriatelor economice și politice.

„Observăm că în Armenia există o discuție despre dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Tratăm acest lucru cu absolut calm… Dar ar trebui să fie evident și declarat sincer de la bun început că apartenența la o uniune vamală atât cu UE, cât și cu Uniunea Economică Eurasiatică (UEEA) este imposibilă”, a spus Putin.

Acesta a spus apoi că Rusia vinde gaze Armeniei la un preț „substanțial” mai mic decât cel al Uniunii Europene, adăugând că este „alegerea Armeniei” dacă să colaboreze cu UE sau cu Rusia.

În timpul conversației lor publice, Putin a abordat și subiectul opoziției politice din Armenia, spunând că Rusia „ar dori foarte mult ca toate aceste partide politice și politicieni să poată participa la viața politică internă în timpul alegerilor”, și adăugând că „unii sunt în detenție, în ciuda faptului că au pașapoarte rusești”.

Declarațiile sale au fost interpretate ca o aluzie la Samvel Karapetyan, un om de afaceri influent care a încercat să intre în politică și care s-a confruntat cu probleme juridice.

Nikol Pashinyan, de asemenea, fără a-l numi pe Karapetyan, a spus că legea armeană impune candidaților politici să dețină exclusiv cetățenie armeană, adăugând că „nicio restricție” nu este impusă opoziției politice în astfel de circumstanțe.

Armenia și Rusia au menținut de mult timp legături strânse, dar relația lor a fost supusă unor tensiuni tot mai mari în ultimii ani.

Una dintre aceste surse a fost ceea ce Erevanul consideră a fi eșecul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), o alianță condusă de Rusia, de a lua apărarea Armeniei în timpul luptelor reluate cu Azerbaidjanul pentru Nagorno-Karabah în 2022.