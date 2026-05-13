O aplicație care „votează” legi și un proiect anti-dezinformare, printre inițiativele premiate de Parlamentul European

Ceremonia de premiere a avut loc marți, la Aachen, în Germania, în cadrul Premiului European Charlemagne pentru Tineret, distincție acordată anual proiectelor dezvoltate de tineri care promovează democrația, participarea civică și cooperarea europeană.

Printre proiectele premiate se află o aplicație franceză de implicare politică și combatere a dezinformării, un program estonian dedicat participării femeilor la viața democratică și o rețea spaniolă axată pe relațiile dintre Uniunea Europeană și China.

Premiul I: leadership feminin

Premiul I, în valoare de 7.500 de euro, a fost acordat proiectului estonian „ATHENA – Advancing Women’s Leadership in Inclusive Democracy”. Inițiativa sprijină participarea democratică și dezvoltarea abilităților de leadership în rândul tinerelor cu vârste între 16 și 26 de ani, oferindu-le acces la mentorat, rețele profesionale și programe de formare civică.

Premiul II: aplicație anti-dezinformare

Locul al doilea, recompensat cu 5.000 de euro, a revenit aplicației franceze „Pol”, care permite utilizatorilor să voteze simbolic proiecte de lege aflate în dezbaterea Adunării Naționale și să participe la sondaje de opinie. Dezvoltatorii spun că aplicația încearcă să reducă distanța dintre tineri și politica tradițională și să combată dezinformarea prin prezentarea accesibilă a procesului legislativ.

Premiul III: rețea europeană despre China

„European Guanxi”, o rețea creată de tineri europeni pentru a încuraja analiza și cooperarea europeană în relația cu China, a obținut premiul al III-lea, în valoare de 2.500 de euro.

Competiție dedicată tinerilor din UE

Competiția este organizată anual de Parlamentul European și Fundația Premiului Internațional Charlemagne din Aachen și este deschisă tinerilor cu vârste între 16 și 30 de ani implicați în proiecte cu impact european.

Lansată în 2008, distincția urmărește să încurajeze implicarea civică a tinerilor și dezvoltarea unei identități europene comune. Până acum, peste 7.600 de proiecte au intrat în competiție.

Cum sunt aleși laureații

În fiecare stat membru al UE este desemnat un câștigător național, iar cele 27 de proiecte selectate sunt evaluate ulterior de un juriu european care stabilește laureații finali. Ceremonia are loc în mod tradițional înaintea acordării Premiului Internațional Charlemagne, una dintre cele mai cunoscute distincții europene dedicate personalităților care contribuie la unitatea Europei.