Victor Negrescu solicită crearea un fond european de cel puțin 2 miliarde de euro pentru lupta împotriva cancerului

Victor Negrescu a anunțat includerea, în propunerea bugetară a Parlamentului European, a unui fond dedicat combaterii cancerului, în valoare de cel puțin 2 miliarde de euro, inițiativă susținută alături de alți membri ai legislativului european.
Sura foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
04 mai 2026, 16:30, Politic

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat luni că acest demers face parte dintr-un efort constant de susținere a politicilor europene în domeniul sănătății, cu accent pe prevenție, acces la tratamente moderne și sprijin pentru pacienți.

„Am solicitat, în viitorul buget european, crearea unui fond dedicat luptei împotriva cancerului, în valoare de minimum 2 miliarde de euro. Împreună cu alți colegi din Parlamentul European, am reușit să introducem ideea în propunerea bugetară a legislativului european”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.

Acesta a subliniat că, în ultimii ani, a sprijinit constant inițiativele europene pentru prevenție, tratament și susținerea pacienților și a acordat o atenție deosebită situației copiilor bolnavi de cancer și necesității unui acces real la tratamente inovatoare.

„Am reiterat aceste priorități în cadrul unui eveniment pe care l-am găzduit în Parlamentul European, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene și experți în domeniu. Discuțiile s-au concentrat pe prevenție și pe un proiect pilot implementat în România, finanțat din fonduri europene obținute direct de la Bruxelles”, a adăugat europarlamentarul.

Negrescu a menționat proiectul „Lerești Living Lab” ca exemplu de bună practică în acest sens.

„Proiectul reprezintă un exemplu de ecosistem local de inovare în sănătate, care reunește comunitatea, autoritățile și specialiștii pentru a dezvolta soluții concrete de prevenție și promovare a sănătății, printr-o abordare participativă și colaborativă, cu accent pe combaterea cancerului”, a completat acesta.

Europarlamentarul a felicitat autoritățile locale implicate, menționând că astfel de inițiative demonstrează impactul concret al finanțărilor europene.

„Astfel de inițiative arată că se poate și că fondurile europene pot face diferența. Așa salvăm vieți”, a conchis Victor Negrescu.

