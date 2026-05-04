Prima pagină » Știrile zilei » Politico: Scandal după ce un preparat „fals” cu caracatiță a fost servit în cantina Parlamentului European

Un europarlamentar ripostează la adresa preparatului de caracatiță „fals” servit în cantina Parlamentului European, relatează Politico în ediția de astăzi.
Sorina Matei
04 mai 2026, 15:02, Știri externe

„Galicia este principala putere piscicolă a Europei și nu putem înceta să ducem fiecare luptă pentru a ne asigura că rămâne așa”, a declarat europarlamentarul spaniol Adrián Vázquez Lázara.

Europarlamentarul spaniol de centru-dreapta Adrián Vázquez Lázara găzduiește miercuri seara o cină tradițională galiciană pentru a apăra rolul regiunii de „principală putere piscicolă a Europei”, a anunțat parlamentarul într-un comunicat.

Invitațiile au fost trimise după ce cantina Parlamentului European a îndrăznit să servească ceea ce Vázquez a numit o versiune „falsă” a celui mai emblematic fel de mâncare din Galiția: caracatiță fiartă cu ulei de măsline, boia de ardei și sare, așezată în mod tradițional pe lemne și adesea servită cu cartofi.

„Totul era în neregulă cu acea «caracatiță în stil galician» falsă. Caracatiță amestecată cu calamar și broccoli – care nu a fost niciodată mâncată în Galicia. Caracatița aceea era la fel de galiciană pe cât este clădirea Parlamentului renascentist: adică deloc”, a spus Vázquez.

Printre lista invitaților la cina sa se numără președintele Galiciei, Alfonso Rueda, și Suso Pereira, șeful asociației bucătarilor tradiționali de caracatiță.

Într-un e-mail din aprilie adresat europarlamentarilor și asistenților, văzut de POLITICO, Vázquez a precizat că este vorba de mai mult decât o nemulțumire culinară, indicând sectorul piscicol din Galicia. „În urma celebrului fals polbo á feira pe care l-am descoperit în cantină, a venit momentul să readucem acest sector în centrul atenției”, scrie Vázquez. „În spiritul acestei misiuni sacre, sunt încântat să vă invit la o adevărată feira galiciană.”

„Am promis că în Parlament vor cunoaște rețeta tradițională, iar noi ne îndeplinim sarcinile”, a declarat Vázquez pentru POLITICO, indicând planurile de reducere a politicii în domeniul pescuitului.

„Galicia este principala putere de pescuit a Europei și nu putem înceta să ducem fiecare luptă pentru a ne asigura că rămâne așa”, a adăugat el.

Nu este prima „criză alimentară” din instituțiile UE, relatează Politico.

Cantina PE a servit burgeri vegetarieni a doua zi după ce deputații europeni au votat pentru interzicerea acestora, iar cu o altă ocazie, angajații Băncii Centrale Europene au protestat împotriva scăderii bruște a calității uleiului de măsline servit cu salatele de prânz.

