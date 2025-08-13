Caracatiţele dispar din apele Spaniei: producătorii se bazează pe importuri

Conform AP, în oraşul O Carballino, cunoscut pentru festivalul său anual dedicat caracatiţei şi pentru restaurantele specializate, fabricile procesează zilnic tone de moluşte, dar niciuna nu provine din apele spaniole.

„Aici, în Galicia, caracatiţa a devenit foarte variabilă şi rară. Pentru o producţie industrială trebuie să asiguri clienţilor un flux constant,” a declarat Carlos Arcos, manager de export la Frigoríficos Arcos SL.

Compania îşi aprovizionează acum întreaga cantitate din Mauritania şi Maroc, pe măsură ce capturile locale s-au redus constant.

Potrivit pescarilor şi oamenilor de ştiinţă, scăderea pe termen lung este accentuată de cererea internaţională uriaşă, în special din Europa, Asia şi Statele Unite.

Pentru a acoperi lipsa, unele firme testează creşterea caracatiţelor în bazine, o soluţie privită cu îngrijorare de organizaţiile pentru bunăstarea animalelor, care denunţă condiţiile din fermele de acvacultură şi impactul asupra unei specii recunoscute pentru inteligenţa sa.