Războiul din Ucraina, ziua 1.316. Zelenski avertizează asupra unei situații „critice” la centrala nucleară Zaporojie / Aproape 50.000 de atacuri cu drone Shahed lansate împotriva Ucrainei din 2022

Zelenski avertizează asupra unei situații „critice” la centrala nucleară Zaporojie după o pană de curent de o săptămână

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat asupra unei situații „critice” la centrala nucleară Zaporojie, în urma unei pene de curent care a durat o săptămână.

El a acuzat Moscova că obstrucționează lucrările de reparație prin continuarea bombardamentelor în zonă, declarând: „Aceasta este o amenințare pentru absolut toată lumea. Niciun terorist din lume nu a îndrăznit vreodată să facă unei centrale nucleare ceea ce face Rusia acum.”

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat marți că a intrat în contact atât cu Ucraina, cât și cu Federația Rusă pentru a restabili cât mai rapid alimentarea cu energie a centralei nucleare de la Zaporojie, notează Reuters.

Rusia prelungește interdicția la exporturile de benzină și restricționează livrările de motorină pe fondul perturbărilor de aprovizionare cu combustibil

Rusia a prelungit interdicția privind exporturile de benzină și a introdus noi limite pentru livrările de motorină, pe fondul atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești. Aceste lovituri au perturbat producția, au afectat aprovizionarea internă cu combustibil și au forțat Moscova să reducă livrările externe.

Aproape 50.000 de atacuri cu drone Shahed lansate împotriva Ucrainei din 2022

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a documentat aproape 50.000 de lansări de drone Shahed îndreptate împotriva Ucrainei din 2022.

Rusia a folosit frecvent aceste drone împotriva obiectivelor nemilitare, provocând distrugeri sau avarii clădirilor rezidențiale și altor facilități civile protejate de dreptul umanitar internațional.

Atac asupra Harkovului: Șase oameni au fost răniți și mai multe incendii s-au declanșat în zone rezidențiale

Șase persoane au fost rănite și mai multe incendii au fost declanșate într-o piață și clădirile rezidențiale din proximitate, în urma unui atac rusesc asupra Harkovului, în noapte de marți spre miercuri.

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Sinehubov, a declarat pe Telegram că cinci dintre răniți au fost spitalizați, toți fiind adulți, iar primarul din Harkov a anunțat că exploziile au declanșat mai multe incendii, notează Reuters.

Trump cere din nou o întâlnire Zelenski–Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina: „Trebuie să încheiem asta”

Președintele american Donald Trump a declarat că singura soluție pentru oprirea războiului este o întâlnire directă între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, criticându-l pe liderul rus pentru prelungirea conflictului.

Donald Trump a reluat apelul către o întâlnire între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și omologul său rus, Vladimir Putin, susținând că doar astfel poate fi pus capăt războiului, scrie Kyiv Independent.