Iranul îl avertizează pe Trump să nu intervină în proteste

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au crescut după ce președintele american Donald Trump a declarat, într-o postare pe rețelele sociale, că SUA vor interveni dacă autoritățile iraniene vor ucide protestatari.

„Suntem pregătiți și gata de acțiune”, a transmis Trump, fără a oferi detalii concrete despre ce ar presupune o astfel de intervenție.

Replica Teheranului a venit rapid.

Ali Shamkhani, consilier al liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, a avertizat că securitatea națională a Iranului reprezintă o „linie roșie” și a spus că orice amestec extern va fi întâmpinat cu un răspuns dur.

Un mesaj similar a venit și din partea lui Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, care a acuzat Statele Unite și Israelul că se află în spatele protestelor.

Protestele din Iran au intrat în a șasea zi și sunt cele mai ample de la manifestațiile din 2022, declanșate după moartea tinerei Mahsa Amini în custodia poliției.

Actualul val de nemulțumiri a pornit după prăbușirea monedei naționale, rialul iranian ajungând la aproximativ 1,4 milioane pentru un dolar, pe fondul unei crize economice profunde, notează The Guardian.

Potrivit informațiilor oficiale, șapte persoane au murit până acum, inclusiv un membru voluntar al forțelor de securitate Basij.

Imagini apărute online arată forțe de ordine înarmate cu puști, iar în fundal se aud focuri de armă.

Protestele au început în Teheran și s-au extins în mai multe orașe, inclusiv Isfahan, unde comercianții și studenții s-au alăturat manifestațiilor.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a adoptat inițial un ton mai conciliant și a invitat liderii protestatarilor la dialog, afirmând că guvernul trebuie să asculte „cererile legitime” ale populației.

Totuși, Garda Revoluționară a transmis un avertisment dur și a anunțat că va reacționa ferm la orice tentativă de „ingerință externă”.