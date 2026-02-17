Prima pagină » Știrile zilei » UE trebuie să își majoreze cheltuielile pentru a face față schimbărilor climatice, avertizează consilierii independenți

UE trebuie să își majoreze cheltuielile pentru a face față schimbărilor climatice, avertizează consilierii independenți

Uniunea Europeană nu este suficient de pregătită pentru impactul tot mai sever al schimbărilor climatice și trebuie să își majoreze urgent investițiile pentru protejarea populației și a infrastructurii, în contextul fenomenelor meteo extreme, notează Reuters.
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
17 feb. 2026, 06:51, Știri externe

Potrivit Organizației Mondiale de Meteorologie, Europa este continentul care se încălzește la cel mai rapid nivel, iar efectele se văd asupra economiei și siguranței populației, potrivit Reuters.

Datele Uniunii Europene arată că pagubele economice provocate anual infrastructurii și clădirilor de fenomenele meteo extreme au ajuns la aproximativ 45 de miliarde de euro, de cinci ori mai mult decât în anii 1980. 

Consiliul consultativ științific european privind schimbările climatice (ESABCC) susține că măsurile de adaptare la efectele deja resimțite ale schimbărilor climatice rămân insuficiente, deși Bruxelles-ul și-a asumat obiective ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Președintele Consiliului susține că fără adoptarea unor măsuri solide, fenomenele meteo extreme vor afecta competitivitatea Uniunii Europene, vor pune presiune suplimentară pe bugetele publice și vor amplifica riscurile de securitate.

Un alt punct identificat de consilieri este necesitatea investițiilor în sisteme publice de avertizare timpurie și extinderea acoperirii prin asigurări, inclusiv prin analizarea posibilității unui mecanism de reasigurare la nivel european.  

Pe fondul avertismentelor, în decursul acestui an, Comisia Europeană urmează să prezinte o nouă strategie privind schimbările climatice. Inițiativa vine după o serie de dezastre precum  inundații, incendii de vegetație și valuri extreme de căldură. Printre dezastre se numără inundațiile din 2023 din Slovenia, ale căror costuri de reconstrucție au reprezentat 11% din PIB-ul țării. 

