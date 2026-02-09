Prima pagină » Știrile zilei » UE investește 700 de milioane de euro în NanoIC, cea mai mare linie-pilot pentru semiconductori

UE investește 700 de milioane de euro în NanoIC, cea mai mare linie-pilot pentru semiconductori

Uniunea Europeană a lansat la Leuven, în Belgia, cea mai mare linie-pilot din cadrul Actului european privind cipurile, NanoIC, un proiect strategic care are obiectivul de a accelerea și dezvolta producția de semiconductori.
UE investește 700 de milioane de euro în NanoIC, cea mai mare linie-pilot pentru semiconductori
Radu Mocanu
09 feb. 2026, 14:45, Știri externe

Noua infrastructură NanoIC, găzduită de centrul de cercetare IMEC din Leuven, reprezintă o investiție totală de 2,5 miliarde de euro. Contribuția a fost împărțită între UE (700 mil.),  guvernele naționale și regionale, precum și prin investiții din industrie. 

NanoIC este prima instalație europeană care implementează cea mai avansată mașină de litografiere cu ultraviolete extreme, concentrându-se pe proiectarea și fabricarea de cipuri utilizând tehnologii de peste doi nanometri”, se arată în comunicatul de presă al Comisiei Europene. 

Această capacitate va accelera dezvoltarea semiconductorilor esențiali pentru inteligența artificială, vehicule autonome, asistență medicală avansată și tehnologiile mobile 6G. 

Instalația a fost inaugurată de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Henna Virkkunen, care ocupă și funcția de Comisarul pentru Tehnologie, alături de prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, și ministrul-președinte al Flandrei, Matthias Diependaele.

„Acesta se bazează pe principiul accesului liber, cu întreprinderi nou-înființate, cercetători, IMM-uri și organizații mari capabile să utilizeze facilitățile de la NanoIC. Găzduit de IMEC (Belgia), partenerii săi includ CEA-Leti (Franța), Fraunhofer (Germania), VTT (Finlanda), CSSNT (România) și Institutul Național Tyndall (Irlanda)”, se mai arată în comunicatul de presă. 

Deschiderea NanoIC survine la aproape patru ani de la lansarea Actului european privind cipurile. 

 

