Prima amendă sub regulamentul UE privind serviciile digitale: Platforma X, amendată cu 120 de milioane de euro. Care e motivul

Platforma X, fondată de Elon Musk, a fost amendată, vineri, de Comisia Europeană, pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse de Legea privind serviciile digitale (DSA) a UE. Aceasta este prima sancțiune aplicată în temeiul regulamentului blocului privind guvernanța online.
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
05 dec. 2025, 14:07, Știrile zilei

Comisia Europeană a anunțat, vineri, o amendă de 120 de milioane de euro pentru platforma de socializare X a lui Elon Musk, pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse de Legea privind serviciile digitale (DSA) a UE, scrie Euractiv.

Ce a scos la iveală ancheta Comisiei

Ancheta realizată de Comisie a constatat că platforma a încălcat mai multe cerințe ale DSA, inclusiv în ceea ce privește conceperea sistemului său de „bifă albastră”, pe care UE l-a considerat ilegal și înșelător. Sub proprietatea lui Musk, această caracteristică a fost modificată, trecând de la indicarea conturilor verificate la un semnal pe care utilizatorii îl puteau obține contra cost.

De asemenea, Comisia a mai subliniat faptul că X nu a respectat normele de transparență ale DSA referitoare la proiectarea arhivei sale de publicitate și nu a oferit cercetătorilor acces la datele publice, așa cum prevede legea.

Amenda marchează încheierea doar a unei părți a anchetei UE asupra X, care a început acum aproape doi ani.

Oficialii americani au criticat DSA

Această măsură luată de Comisia Europeană riscă să inflameze tensiunile cu SUA în legătură cu normele digitale ale blocului. Vicepreședintele american JD Vance a condamnat planurile ca fiind o amendă pentru „neimplicarea în cenzură”, potrivit POLITICO.

De asemenea, oficialii americani au atacat în repetate rânduri DSA, considerând-o o formă de cenzură, și au amenințat că vor riposta cu tarife comerciale.

Valoarea amenzii este moderată în comparație cu sancțiunile anterioare aplicate de Bruxelles în domeniul tehnologic.

Cum a fost calculată amenda

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, Henna Virkkunen, a declarat, potrivit POLITICO, faptul că amenda a fost calculată ținând cont de „natura acestor încălcări, gravitatea lor în ceea ce privește utilizatorii UE afectați și durata lor”.

„Nu suntem aici pentru a impune amenzi maxime, ci pentru a ne asigura că legislația noastră digitală este respectată. Dacă respectați regulile noastre, nu primiți o amendă”, a declarat Virkkunen reporterilor într-o conferință de presă vineri dimineață.

În conformitate cu Legea serviciilor digitale (DSA), companiile pot fi amendate cu până la 6% din cifra de afaceri anuală globală.

