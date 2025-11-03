Uniunea Europeană nu știe clar cum să abordeze legal chestiunea chatGPT / 1.2 milioane de oameni vorbesc cu chatGPT despre sinucidere

Deși are o puternică lege digitală, Uniunea Europeană mai are nevoie de timp pentru a reuși să limiteze riscurile ChatGPT, scrie Politico.

Potrivit reprezentanților OpenAI, peste 120 de milioane d eoameni utilizează funcția ChatGPT în fiecare lună în Europa, ceea ce pentru Comisia Europeană nu a fost o surpriză.

Cu toate astea, autoritățile de reglementare încă nu au reușit să gestioneze Chat GPT în temeiul puternicei legi a UE privind serviciile digitale, în vigoare de la începutul lui 2024, pentru a se asigura că plaformele își minimizează riscurile. Abia la mijlocul lui 2026 va fi luată o decizie.

1,2 milioane de oameni vorbesc cu chatGPT despre sinucidere

Acesta este, poate, unul dintre cele mai importante teste pentru Comisia Europeană, în demersul său de reuși să controleze riscurile generate de modelele lingvistice mari, care devin rapid la fel de omniprezente în viața oamenilor, cum sunt motoarele tradiționale de căutare.

Legea digitală a fost concepută înainte de existența chatGPT, iar în definițiile sale nu intră chatboții cu IA – asta pune Bruxelles-ul în pericolul de rămâne în urmă în abordarea acestor riscuri.

Potrivit unor documente ale OpenAI, 1,2 milioane de oameni au conversații în fiecare săptămână cu ChatGPT și plănuiesc să se sinucidă.

Ei admit, totodată, că „în unele cazuri rare, modelul s-ar putea să nu se comporte așa cum a fost conceput în aceste situații sensibile”.

„OpenAI va trebui să își îmbunătățească performanța”

„Pentru o industrie obișnuită cu cadre voluntare de siguranță a inteligenței artificiale și cu repere autodefinite, regimul de due diligence obligatoriu din punct de vedere juridic al DSA ar putea fi o verificare dificilă a realității”, a declarat Mathias Vermeulen, director la firma de avocatură și consultanță AWO Agency din Bruxelles.

„OpenAI va trebui să își îmbunătățească semnificativ performanța și nu va putea scăpa nepedepsită cu o simplă copiere/lipire a ceea ce face în prezent”, a spus el.

Compania nu a răspuns criticilor, ci a consultat paginile sale de ajutor online pentru informații despre modul în care respectă DSA (Digital Services Act – Legea privind serviciile digitale a UE). De asemenea, a menționat că cifra de 120 de milioane se referă la persoanele care utilizează capacitățile de căutare ale ChatGPT și nu la întregul serviciu.

Cum ar putea legea să definească chatGPT

Însă cifrele privind utilizatorii plasează acum chatbot-ul în liga mare, depășind cu mult pragul de 45 de milioane de utilizatori lunari pentru platformele mari și motoarele de căutare prevăzute în DSA.

Odată ce intră sub incidența DSA, riscă amenzi de până la 6% din cifra sa de afaceri globală anuală.

ChatGPT nu a fost „prevăzut” de DSA, dar „se potrivește cu limbajul statutului”, a declarat Martin Husovec, profesor de drept la London School of Economics.

Conform structurii legii, UE desemnează site-urile fie ca platforme online foarte mari, fie ca motoare de căutare care trebuie să respecte cele mai stricte reguli.

„O întrebare esențială” este domeniul de aplicare al desemnării ChatGPT, a declarat Joris Van Hoboken, profesor de drept specializat în guvernanța inteligenței artificiale la Universitatea Vrije din Bruxelles.

Comisia ar putea să o restrângă la funcționalitățile de căutare ale ChatGPT sau să o clasifice drept motor de căutare.

Cerințele impuse OpenAI și modul în care aceasta le poate îndeplini depind în mare măsură de decizia Comisiei.