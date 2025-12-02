Prima pagină » Știrile zilei » ChatGPT se confruntă cu dificultăți tehnice. Compania spune că monitorizează revenirea la normal

Marți, OpenAI a declarat că asistentul său AI, ChatGPT, se confruntă cu dificultăți tehnice. Compania spune că a aplicat soluții temporare și monitorizează revenirea la normal.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Mădălina Dinu
02 dec. 2025, 22:50, Știrile zilei

„OpenAI a declarat marți că asistentul său AI, ChatGPT, întâmpină probleme, adăugând că a aplicat măsuri de reducere a impactului și monitorizează procesul de recuperare, scrie baha.

Problema a fost raportată pentru prima dată la ora 15:12 ET, provocând o degradare a performanței. Datele de pe Downdetector au indicat, de asemenea, că unii utilizatori din Statele Unite au experimentat dificultăți cu chatbotul.”

OpenAI declanșează „Codul Roșu” după avansul Google Gemini și Anthropic

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a anunțat angajații că compania declară o „alertă roșie” pentru a îmbunătăți calitatea ChatGPT și amână alte produse ca urmare, conform unui memorandum intern consultat de The Wall Street Journal.

Memorandumul intern este cel mai clar semn până acum al presiunii pe care OpenAI o resimte din partea concurenților, care au redus avansul startup-ului în cursa AI. O preocupare deosebită pentru Altman o reprezintă Google, care a lansat o nouă versiune a modelului său de AI, Gemini, care a depășit OpenAI la testele de referință din industrie și a făcut ca acțiunile gigantului tehnologic să crească vertiginos.

Gemeni, un pericol pentru ChatGPT

Baza de utilizatori a Gemini a crescut constant de la lansarea, în august, a unui generator de imagini, Nano Banana, iar Google a anunțat că numărul de utilizatori activi lunari a crescut de la 450 de milioane în iulie la 650 de milioane în octombrie.

OpenAI se confruntă și cu presiunea din partea Anthropic, care devine din ce în ce mai populară printre clienții de afaceri. Cu OpenAI angajat să investească sute de miliarde de dolari în centre de date în viitor, îngrijorările legate de termenele în care aceste investiții vor genera venituri semnificative au provocat valuri pe piața bursieră în ultimele săptămâni. Deși compania rămâne privată soarta sa este strâns legată de cea a companiilor precum Nvidia, Microsoft și Oracle.

 

