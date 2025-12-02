ChatGPT în Criză? OpenAI declanșează „Codul Roșu” după avansul Google Gemini și Anthropic

Memorandumul intern este cel mai clar semn până acum al presiunii pe care OpenAI o resimte din partea concurenților, care au redus avansul startup-ului în cursa AI. O preocupare deosebită pentru Altman o reprezintă Google, care a lansat o nouă versiune a modelului său de AI, Gemini, care a depășit OpenAI la testele de referință din industrie și a făcut ca acțiunile gigantului tehnologic să crească vertiginos.

Gemeni, un pericol pentru Chat GPT

Baza de utilizatori a Gemini a crescut constant de la lansarea, în august, a unui generator de imagini, Nano Banana, iar Google a anunțat că numărul de utilizatori activi lunari a crescut de la 450 de milioane în iulie la 650 de milioane în octombrie.

OpenAI se confruntă și cu presiunea din partea Anthropic, care devine din ce în ce mai populară printre clienții de afaceri. Cu OpenAI angajat să investească sute de miliarde de dolari în centre de date în viitor, îngrijorările legate de termenele în care aceste investiții vor genera venituri semnificative au provocat valuri pe piața bursieră în ultimele săptămâni. Deși compania rămâne privată soarta sa este strâns legată de cea a companiilor precum Nvidia, Microsoft și Oracle.

Măsuri urgente luate de OpenAI

Altman a declarat că OpenAI are mai mult de lucru la experiența zilnică a chatbot-ului, inclusiv îmbunătățirea funcțiilor de personalizare pentru utilizatori, creșterea vitezei și fiabilității, precum și capacitatea de a răspunde la o gamă mai largă de întrebări.

Altman a anunțat că OpenAI va amâna lucrul la alte inițiative, cum ar fi publicitatea, agenții AI pentru sănătate și cumpărături, precum și un asistent personal numit Pulse. El a încurajat transferurile temporare de echipe și a spus că compania va organiza un apel zilnic pentru cei responsabili de îmbunătățirea ChatGPT. Luni seară, șeful ChatGPT al OpenAI, Nick Turley, a postat pe X că compania se concentrează acum pe dezvoltarea chatbot-ului, făcându-l „și mai intuitiv și personal”.

OpenAI nu este profitabil și trebuie să strângă fonduri aproape în mod constant pentru a supraviețui, ceea ce îl pune într-un dezavantaj financiar față de Google și alte firme tehnologice care își pot finanța investițiile din venituri. Compania cheltuiește, de asemenea, mai agresiv decât principalul său rival startup, Anthropic, și va trebui să-și crească veniturile la aproximativ 200 de miliarde de dolari pentru a deveni profitabilă până în 2030, conform propriilor proiecții financiare.

Altman a reușit să disperseze îngrijorările legate de finanțele OpenAI, în mare parte datorită bazei masive și în creștere de utilizatori ai ChatGPT — peste 800 de milioane de utilizatori săptămânali — precum și avansului OpenAI în cercetarea de vârf în domeniul AI. În memorandumul intern, el a menționat că un nou model de raționament pe care OpenAI intenționează să-l lanseze săptămâna viitoare este mai avansat decât cel mai recent model Gemini al Google și că compania performează bine și pe alte planuri.