Cum reacționează utilizatorii ChatGPT după acordul OpenAI cu Pentagonul

Un val de reacții negative lovește OpenAI după cel mai recent parteneriat cu Departamentul Apărării al SUA. Mulți utilizatori ChatGPT spun că renunță la platformă în semn de protest, scrie Futurism.

Noile date sugerează că aceste amenințări se transformă în comportament real al utilizatorilor.

Compania de analiză a pieței Sensor Tower a raportat o creștere puternică a ștergerilor aplicației. Dezinstalările aplicației mobile ChatGPT au crescut cu 295% într-o singură zi. Această creștere depășește cu mult rata zilnică obișnuită de dezinstalare a platformei.

Acordul cu Pentagonul declanșează reacția utilizatorilor

Controversa a început după ce CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a confirmat un nou parteneriat cu Pentagonul. Acordul ar oferi armatei americane acces extins la tehnologia OpenAI. Criticii se tem că instrumentele ar putea fi folosite în război sau în sisteme de supraveghere.

Comunitățile online s-au mobilizat rapid împotriva deciziei. O postare virală pe Reddit i-a îndemnat pe utilizatori să își anuleze imediat abonamentele ChatGPT.

Mulți comentatori au acuzat OpenAI că sprijină aplicații militare ale inteligenței artificiale.

Altman a încercat să răspundă îngrijorărilor într-o sesiune publică de întrebări online. Criticii spun însă că răspunsurile nu au reușit să calmeze reacțiile tot mai puternice.

Claude, chatbotul rival, câștigă teren

În timp ce ChatGPT se confrunta cu critici în creștere, chatbotul rival Claude a atras atenția utilizatorilor. Claude este dezvoltat de compania de inteligență artificială Anthropic. Compania declarase anterior că modelele sale nu vor sprijini arme autonome.

Această poziție pare să fi rezonat cu utilizatorii în timpul controversei. Descărcările Claude au crescut cu 37% într-o zi și cu 51% în ziua următoare. Aplicația a depășit temporar ChatGPT în clasamentul App Store din SUA.

Pentru prima dată, descărcările Claude au depășit descărcările ChatGPT în Statele Unite.

Impact asupra competiției din domeniul AI

Reacția negativă a afectat și ritmul de creștere al noilor descărcări ChatGPT. Creșterea instalărilor aplicației a scăzut puternic în zilele următoare anunțului. Cu doar câteva zile înainte, ChatGPT câștiga utilizatori într-un ritm accelerat.

Experții spun că această controversă evidențiază preocupările etice tot mai mari legate de inteligența artificială. Opinia publică ar putea influența modul în care companiile AI abordează parteneriatele militare.

Rămâne de văzut dacă reacția utilizatorilor va avea efecte pe termen lung.