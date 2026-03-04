O insulă izolată, fără nimic altceva decât ruinele unui castel istoric, un pub și propriul „rege”

Părând desprinsă dintr-o carte de povești, insula Piel se mândrește cu ruinele unui castel și chiar cu propriul monarh, deși nu în sensul tradițional al cuvântului, potrivit Express.

În ceea ce privește comorile nedescoperite, această insulă întruchipează conceptul, fiind situată discret dincolo de Barrow-in-Furness, în Cumbria, și accesibilă numai cu barca sau cu traversarea ghidată în condiții de maree favorabile.

Insula este dominată de un castel din secolul al XIV-lea, cunoscut și sub numele de Castelul Fouldry, construit de abatele de Furness cu scopul de a proteja Barrow-in-Furness.

Structura servea la apărarea împotriva piraților și invadatorilor scoțieni care navigau pe aceste ape. În mod deosebit, a adăpostit pe Lambert Simnel, un pretendent la coroana lui Henric al VII-lea, care a sosit pe insulă în 1487.

Deși castelul în forma sa completă nu a putut supraviețui o perioadă atât de lungă, rămășițele sale sunt remarcabil de bine conservate, prezentând clădirile principale care odinioară se înălțau puternice, dominând peisajul.

Originile hanului The Ship Inn rămân oarecum obscure, deși se crede că datează de mai bine de 300 de ani. În ciuda documentației limitate, relatările indică faptul că pubul a evoluat dintr-un fost magazin de articole navale în secolul al XVII-lea.

De-a lungul anilor, numeroși călători au început să frecventeze localul, ceea ce a dus la diverse dificultăți maritime. Într-adevăr, în urma mai multor accidente nautice și a unor presupuse decese în secolul al XIX-lea, se crede că un medic legist a emis o directivă către proprietarul pubului.

Cine este „regele” insulei

Astăzi, pubul continuă să funcționeze ca un local tradițional între martie și septembrie, oferind o selecție extinsă de bere din fabricile regionale, alături de vinuri, băuturi spirtoase și, foarte important, mâncare. Meniul include preparate populare de pub, precum plăcinte, wrap-uri și cartofi copți.

Adăugând la farmecul său, proprietarul pubului, Aaron Sanderson, care ocupă această funcție din 2022, a fost încoronat în mod ceremonial – sau neoficial – rege al Pielului într-o ceremonie tradițională. Acest titlu este acordat fiecărui proprietar al pubului, ceremonia inaugurală fiind considerată a fi început în 1856.

El a declarat cu mândrie că pubul său se mândrește cu „probabil una dintre cele mai bune terase din lume”.

Adăugând la farmecul și misterul insulei, aceasta este accesibilă aproape exclusiv cu o singură barcă, care poate transporta până la 12 persoane. Feribotul pleacă zilnic din insula Roa din Barrow pe tot parcursul sezonului estival, între orele 11:00 și 16:30.

Când mareea se retrage, vizitatorii au ocazia să participe la o plimbare ghidată pe insulă, cu condiția ca condițiile să fie considerate sigure. În ceea ce privește accesul vehiculelor, doar trei persoane au autorizație să conducă pe uscat, una dintre ele fiind, bineînțeles, regele, și cu siguranță nu este o sarcină ușoară.