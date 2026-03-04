Teoria conspirației după Gala Premiilor César: Jim Carrey ar fi fost înlocuit de o sosie

Jim Carrey a fost prezent la festivitatea de decernare a premiilor César pentru a i se acorda o distincție onorifică pentru întreaga carieră. Pe parcursul evenimentului parizian, actorul a susținut un discurs de câteva minute în limba franceză, pe care o studiază de ceva vreme, mai arată Il Post.

Artistul a evocat legăturile sale cu Franța și a pomenit despre un înaintaș care se presupune că a venit pe lume acum aproximativ trei secole în Saint-Malo, înainte ca familia sa să se stabilească în Canada.

Motivele apariției teoriilor conspiratiei

După participarea actorului la ceremonie, anumite fotografii și înregistrări video au devenit virale pe platformele online. O parte dintre utilizatori au susținut că înfățișarea fizică a actorului ar fi suferit modificări ciudate, comparativ cu anii trecuți.

Pe baza acestor observații au apărut ipoteze conform cărora persoana aflată pe scenă ar fi fost de fapt un imitator sau un înlocuitor. Afirmațiile au câștigat teren datorită unor postări virale și a unor materiale mai vechi, în care artistul recunoștea că s-a folosit ocazional de dubluri pentru a scăpa de paparazzi.

Teoria a fost stimulată și de o postare realizată de un cunoscut artist britanic, celebru pentru transformările sale impresionante în diverse personalități. Acesta a distribuit imagini prezentând o mască de latex, o perucă și proteze dentare, insinuând că ar fi putut interpreta rolul lui Carrey.

Cu toate acestea, unele publicații au demonstrat că fotografia respectivă ar fi fost realizată prin intermediul inteligenței artificiale și nu constituia o probă autentică.

Dezmintirea oficială din partea organizatorilor César

Reprezentanții galei César au reacționat rapid și au respins categoric zvonurile false. Directorul executiv al evenimentului a precizat că prezența actorului fusese organizată cu luni în avans și că acesta lucrase considerabil la pregătirea discursului său în limba franceză.

Potrivit surselor oficiale, artistul a sosit la Paris însoțit de mai mulți membri ai familiei sale și de apropiați. De asemenea, impresarul actorului a confirmat că persoana apărută pe scena a fost chiar Jim Carrey, iar ipoteza unei înlocuiri cu o sosie nu are nicio noimă.

Astfel de teorii ale conspirației nu reprezintă ceva nou. De-a lungul timpului, zvonuri asemănătoare au circulat în legătură cu numeroși artiști, fie ei muzicieni sau actori cu renume. Frecvent, astfel de speculații își au originea în transformări firești ale aspectului fizic sau în imagini scoase din context, însă se răspândesc cu rapiditate pe internet, alimentând gustul publicului pentru senzațional.