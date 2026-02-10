ChatGPT începe să afișeze reclame. Ce se schimbă și ce promite OpenAI

Faza inițială a testării se desfășoară în Statele Unite. Ea vizează utilizatorii autentificați ai versiunii gratuite de ChatGPT, precum și pe cei abonați la noul plan „Go”. Acest abonament, lansat la jumătatea lunii ianuarie, este disponibil în SUA la un cost lunar de 8 dolari, mai arată Euronews.

Pe de altă parte, utilizatorii cu abonamente premium, incluzând planurile Plus, Pro, Business, Enterprise și Education, nu vor fi expuși reclamelor, conform informațiilor furnizate de OpenAI. Scopul declarat al acestui experiment este de a evalua modalitățile optime de integrare a publicității, fără a compromite experiența generală a utilizatorului.

Cum vor fi prezentate reclamele

Conform exemplelor publicate de OpenAI, reclamele se vor materializa sub forma unor bannere vizuale, distincte de răspunsurile oferite de chatbot. Acestea vor fi clar semnalizate ca fiind conținut sponsorizat și nu vor fi inserate direct în textul generat de inteligența artificială.

OpenAI își propune ca reclamele să fie „utile” și să se integreze firesc în interfața ChatGPT, înainte de a decide o eventuală extindere a testului și în alte regiuni geografice.

Compania subliniază categoric că prezența publicității nu va altera în niciun fel răspunsurile produse de chatbot. Într-o postare pe blog, OpenAI a reafirmat că păstrează confidențialitatea conversațiilor utilizatorilor față de advertiseri. A dat asigurări că reclamele nu sunt folosite pentru a modela sau a influența direcția răspunsurilor AI.

Potrivit companiei, obiectivul principal al introducerii publicității este de a susține dezvoltarea și accesul la funcționalități mai avansate ale ChatGPT. Se asigura astfel că încrederea utilizatorilor, esențială pentru sarcini sensibile sau personale, rămâne intactă.

Personalizarea reclamelor

În această etapă de testare, reclamele sunt adaptate în funcție de tematicile conversațiilor. Mai sunt vizate interacțiunile anterioare cu publicitatea și istoricul de utilizare. Spre exemplu, un utilizator interesat de rețete culinare ar putea primi reclame pentru servicii de livrare de alimente sau pentru kituri de gătit.

OpenAI menționează explicit că advertiserii nu beneficiază de acces la datele individuale ale utilizatorilor. Aceștia primesc doar informații agregate, cum ar fi numărul de afișări și de clickuri. Utilizatorii au control asupra interacțiunilor cu reclamele: pot vizualiza istoricul acestora, îl pot șterge, pot dezactiva personalizarea, pot închide reclamele și pot trimite feedback.

Reacții din industria AI

Anunțul referitor la implementarea reclamelor a generat critici și ironii, inclusiv din partea concurenței. Compania Anthropic, dezvoltatorul asistentului AI Claude, a lansat o serie de reclame satirice în timpul transmisiunilor Super Bowl. Anthropic a sugerat un viitor al AI-ului dominat de publicitate integrată direct în răspunsuri.

Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, a reacționat vehement, calificând campania drept „înșelătoare” și acuzând Anthropic de practici autoritare. Această dispută relevă tensiunile crescânde din sectorul inteligenței artificiale, pe măsură ce companiile explorează modele sustenabile de monetizare.

OpenAI nu a oferit un termen clar pentru extinderea reclamelor în afara Statelor Unite sau pentru toți utilizatorii. Compania a declarat că va analiza cu atenție feedback-ul colectat în timpul perioadei de testare înainte de a lua o decizie finală privind o implementare la scară largă.