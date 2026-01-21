Prima pagină » Știri externe » Gates și OpenAI lansează o inițiativă pentru folosirea AI în sistemele de sănătate din Africa

Gates și OpenAI lansează o inițiativă pentru folosirea AI în sistemele de sănătate din Africa

Fundația Gates și OpenAI lansează un parteneriat de 50 de milioane de dolari pentru a ajuta țările africane să folosească inteligența artificială în vederea îmbunătățirii sistemelor de sănătate.
Gates și OpenAI lansează o inițiativă pentru folosirea AI în sistemele de sănătate din Africa
Iulian Moşneagu
21 ian. 2026, 08:57, Știri externe

Parteneriatul, numit Horizon1000, presupune colaborarea cu lideri africani pentru a stabili cum poate fi folosită cel mai bine inteligența artificială, relatează Reuters.

Proiectul va începe în Rwanda.

„În țările mai sărace, cu un deficit uriaș de personal medical și lipsite de infrastructură sanitară, inteligența artificială poate schimba jocul, extinzând accesul la îngrijiri medicale de calitate”, a declarat Gates într-o postare pe blog în care a anunțat lansarea inițiativei.

Cofondatorul Microsoft a descris în repetate rânduri AI drept una dintre cele mai importante tehnologii dezvoltate vreodată.

Fundația Gates are deja mai multe programe legate de inteligența artificială, iar Rwanda a înființat anul trecut, la Kigali, un hub de sănătate bazat pe inteligență artificială.

Horizon1000 își propune ca până în 2028 să ajungă la 1.000 de clinici de asistență medicală primară în mai multe țări, spune Gates.

Proiectul vine într-un moment în care multe state cu venituri mici se confruntă cu tăieri importante ale bugetelor de ajutor internațional. Gates a spus în decembrie că aceste reduceri au contribuit la prima creștere, în acest secol, a numărului de decese infantile care puteau fi prevenite.

Inteligența artificială ar putea fi deosebit de valoroasă în țările cu deficit de personal medical calificat, a afirmat Gates, menționând estimări potrivit cărora Africa subsahariană are un deficit de aproximativ șase milioane de profesioniști din domeniul sănătății.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
„Fără regi” – mesajul protestatarilor anti-Trump, afișat înainte de sosirea președintelui SUA la Forumul Economic Mondial de la Davos
Gandul
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
Libertatea
Zodia binecuvântată de Univers pe final de ianuarie 2026. Mihai Voropchievici: „Da, a venit vremea lor! Runa Beorg aduce ce visau de mult”
CSID
România introduce sistemul american anti-dronă MEROPS. Șeful Armatei: „Foarte curând”
Promotor