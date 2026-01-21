Gates și OpenAI lansează o inițiativă pentru folosirea AI în sistemele de sănătate din Africa

Parteneriatul, numit Horizon1000, presupune colaborarea cu lideri africani pentru a stabili cum poate fi folosită cel mai bine inteligența artificială, relatează Reuters.

Proiectul va începe în Rwanda.

„În țările mai sărace, cu un deficit uriaș de personal medical și lipsite de infrastructură sanitară, inteligența artificială poate schimba jocul, extinzând accesul la îngrijiri medicale de calitate”, a declarat Gates într-o postare pe blog în care a anunțat lansarea inițiativei.

Cofondatorul Microsoft a descris în repetate rânduri AI drept una dintre cele mai importante tehnologii dezvoltate vreodată.

Fundația Gates are deja mai multe programe legate de inteligența artificială, iar Rwanda a înființat anul trecut, la Kigali, un hub de sănătate bazat pe inteligență artificială.

Horizon1000 își propune ca până în 2028 să ajungă la 1.000 de clinici de asistență medicală primară în mai multe țări, spune Gates.

Proiectul vine într-un moment în care multe state cu venituri mici se confruntă cu tăieri importante ale bugetelor de ajutor internațional. Gates a spus în decembrie că aceste reduceri au contribuit la prima creștere, în acest secol, a numărului de decese infantile care puteau fi prevenite.

Inteligența artificială ar putea fi deosebit de valoroasă în țările cu deficit de personal medical calificat, a afirmat Gates, menționând estimări potrivit cărora Africa subsahariană are un deficit de aproximativ șase milioane de profesioniști din domeniul sănătății.