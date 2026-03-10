Un start-up din Germania planifică construirea unui centru de date IA pentru a stimula controlul suveran

Facilitatea, care urmează să fie pusă în funcțiune în orașul bavarez Amberg la mijlocul anului 2027, ar putea ajunge în cele din urmă la 120 MW, a declarat compania pentru Reuters.

Centrele de date IA din Germania aveau o capacitate totală de 530 MW la sfârșitul anului trecut, potrivit cifrelor furnizate de grupul de lobby german Bitkom.

O mare parte din aceasta era însă operată de furnizori non-germani.

Țările europene fac presiuni pentru un control mai mare asupra datelor și infrastructurii necesare pentru IA, din cauza tensiunilor globale – de la tarife la conflicte armate – precum și a regulilor extrem de divergente în ceea ce privește conținutul online.

Costuri în prima etapă de „sute de milioane de euro”

Planurile pentru ceea ce ar fi unul dintre cele mai mari centre de date din Germania nu au fost raportate anterior. Marile companii de tehnologie, precum Google și AWS de la Amazon, operează de obicei centre de date de aproximativ 100 MW sau mai mult.

Polarise, care operează 13 centre de date în Germania și în străinătate, a refuzat să ofere detalii cu privire la dimensiunea investiției necesare.

„Volumul final al investiției depinde în mare măsură de numărul de clienți care își instalează propriile servere sau închiriază putere de calcul”, a declarat Marc Gazivoda, directorul de marketing al Polarise, adăugând că nu a primit subvenții de la stat și că investițiile pot varia.

O sursă apropiată companiei a declarat că prima etapă a proiectului ar costa „sute de milioane de euro”, sumă care include infrastructura principală, dar nu și cipurile în sine. Costul final va depinde de numărul de cipuri necesare și de tipurile specifice ale acestora, a declarat sursa.

Un centru de date de 12 MW deschis de Polarise la München în februarie a costat 1 miliard de euro, potrivit unei estimări a Deutsche Telekom. Această facilitate a dublat deja capacitatea existentă a Germaniei operată la nivel local.

Cu prețurile petrolului depășind 100 de dolari pe baril, costul energiei pentru centrele de date cu consum mare de energie este din ce în ce mai mult în centrul atenției.

Polarise a declarat că partenerul său WV Energie va instala o centrală eoliană și solară pentru centru, precum și baterii pentru stocarea temporară a energiei electrice.