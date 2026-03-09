Nvidia participă la o finanțare de 2 miliarde de dolari pentru centre de date AI. Nscale: Construim motorul superinteligenței

Startup-ul britanic Nscale, specializat în infrastructură pentru inteligență artificială, a anunțat luni o finanțare de 2 miliarde de dolari, într-o rundă la care participă și gigantul american al cipurilor Nvidia, potrivit CNBC. În urma tranzacției, compania a fost evaluată la 14,6 miliarde de dolari.

Investitori în centre de date

Runda de finanțare de tip Series C, o etapă avansată prin care companiile deja dezvoltate atrag capital pentru extindere, este condusă de Aker ASA, un grup industrial și de investiții din Norvegia, și 8090 Industries, o firmă de investiții orientată spre tehnologie și infrastructură digitală. Din rundă mai fac parte și alți investitori, printre care Astra Capital Management, Citadel, Dell, Jane Street, Lenovo, Linden Advisors, Nokia și Point72.

Nvidia este unul dintre principalii producători de cipuri utilizate în sistemele de inteligență artificială și furnizează procesoare grafice (GPU) folosite pentru antrenarea și rularea modelelor AI în centrele de date. Compania a devenit un actor central în dezvoltarea infrastructurii globale pentru inteligență artificială, pe fondul cererii tot mai mari generate de aplicații precum modele lingvistice, sisteme de analiză a imaginilor sau software autonom.

Platforme pentru inteligență artificială

Fondurile vor fi folosite pentru extinderea infrastructurii dezvoltate de Nscale, care include centre de date pentru inteligență artificială și servicii cloud ce oferă acces la putere de calcul. Compania își propune să dezvolte aceste capacități în Europa, America de Nord și Asia.

Modelul Nscale este construit în jurul unei infrastructuri integrate pentru AI, care include capacitate de procesare bazată pe GPU, rețele, servicii de date și software pentru gestionarea aplicațiilor de inteligență artificială.

Nscale: Construim motorul superinteligenței

Potrivit lui Josh Payne, fondator și director executiv al Nscale, boom-ul inteligenței artificiale generează o extindere fără precedent a infrastructurii tehnologice. „Inteligența artificială duce la cea mai mare dezvoltare de infrastructură din istoria omenirii. Construim fundația pe care se va baza această piață, motorul superinteligenței”, a declarat acesta.

Nscale dezvoltă centre de date dedicate inteligenței artificiale și platforme cloud prin care companiile pot accesa putere mare de calcul fără a construi propriile infrastructuri, un model tot mai căutat pe fondul creșterii accelerate a cererii pentru servicii AI.