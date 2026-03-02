Angajații unei companii cunoscute au creat un program de inteligență artificială care prezice reacțiile șefului

Inteligența artificială (IA) se infiltrează în fiecare departament al companiei. Astfel, apar constant noi utilizări ale acestei tehnologii: la Uber, câțiva angajați au decis să o folosească pentru a testa adeziunea șefului lor la ideile lor înainte chiar de a i le prezenta, potrivit Le Figaro.

Scopul lor este de a evita stresul și de a se asigura că acestea corespund perfect așteptărilor lor.

O deturnare uimitoare pe care CEO-ul companiei VTC și de livrare de mese, Dara Khosrowshahi, o povestește la microfonul podcastului „The Diary of a CEO”.

Liderul a vrut, evident, să știe cum a fost codată această inteligență artificială, astfel încât să-i anticipeze propriile reacții. Echipele sale au preferat să nu-i explice.

„Impact real asupra productivității”

Potrivit lui, aceasta este o dovadă a excelentei stăpâniri a IA de către inginerii Uber.

„90% dintre ei folosesc instrumente de IA într-un fel sau altul, iar aproximativ 30% le folosesc într-un ritm cu adevărat accelerat, ceea ce are un impact real asupra productivității lor, într-un mod pe care nu l-am mai văzut până acum”, a spus el în emisiunea audio.

Prin urmare, șeful estimează că, pe termen lung, inginerii Uber ar putea fi cu 25% mai eficienți.

Dar, în loc să concedieze, el intenționează să recruteze pe termen scurt, pentru a avansa și mai repede. În cinci ani, însă, ar putea schimba regulile jocului cu un recurs mai masiv la agenții de IA.

O schimbare pe care nu și-o imaginează imediat, deoarece modelele nu dispun încă de „învățare în timp real”, ceea ce ar putea, în cele din urmă, potrivit lui, să facă ca toți oamenii să devină înlocuibili.

În acest context, ar putea fi vorba și de șefi? Aceasta este deja opinia multora dintre colegii săi. „Cred că va veni o zi în care IA va putea fi un CEO al OpenAI mult mai bun decât mine”, a declarat Sam Altman, șeful OpenAI.

Același refren pentru Sundar Pichar, șeful Alphabet, care a declarat în noiembrie: „Rolul unui CEO va fi probabil unul dintre cele mai ușoare lucruri de realizat într-o zi de către o IA”.