Gucci stârnește controverse cu imagini generate cu AI înaintea Săptămânii Modei de la Milano

Imaginile au fost postate pe rețelele sociale, unde utilizatorii au pus sub semnul întrebării cum se împacă folosirea inteligenței artificiale, în locul modelelor și fotografilor, cu afirmația casei de modă că celebrează „creativitatea și măiestria artizanală italiană”, relatează BBC.

„Zile sumbre când Gucci nu poate găsi o bunică milaneză reală, în carne și oase, care să poarte o ținută din 1976”, a scris cineva, ca reacție la o imagine generată cu AI care înfățișează o femeie italiană mai în vârstă într-o ținută clasică Gucci.

Fotografiile sunt marcate ca fiind „create cu AI”, însă criticii spun că sunt un exemplu de „AI slop”, un termen folosit pentru conținutul generat cu inteligență artificială, adesea de calitate slabă, care inundă rețelele sociale.

Priscilla Chan, lector la Institutul de Modă al Universității Metropolitane din Manchester, a declarat pentru BBC că firmele își asumă riscuri când folosesc tehnologia în marketing: unele inovații au adus în trecut „publicitate pozitivă gratuită”, dar, în cazul inteligenței artificiale, efectul se poate întoarce și poate genera „publicitate negativă”.

„Cred că mai ales brandurile de lux trebuie să fie atente dacă cea mai nouă tehnologie poate construi o imagine pozitivă pentru ele”, a spus Chan.