Rusia a atacat unități de producție și depozitare a gazelor din Ucraina

Rusia a atacat, pentru dea de-a doua zi la rând, unități de producție și depozitare a gazelor din Ucraina, potrivit declarațiilor date de reprezentanții companiei Naftogaz.
25 feb. 2026, 16:27, Știri externe

Furnizorul ucrainean de gaze a precizat că atacurile au avut loc în regiunile Harkov și Cernihiv. Compania a precizat că acesta au cauzat daune, însă nu a oferit mai multe detalii, potrivit Sky News.

„Există pagube. De îndată ce situația de securitate o va permite, specialiștii companiei, împreună cu unitățile Serviciului de Urgență al Statului, vor evalua consecințele și vor începe eliminarea acestora”, a declarat Serhii Koretskyi, Directorul Executiv al companiei Naftogaz, citat de Ukrainska Pravda. 

Atacul a durat două zile, iar forțele Ruse au lansat 60 de drone.

De la începutul invaziei pe scară largă, Rusia a lansat 401 de atacuri asupra infrastructurii Grupului Naftogaz. Numai în 2025, au fost înregistrate 229 de atacuri – mai multe decât în cei trei ani anteriori la un loc.

Atacurile au fost intensificate în această iarnă, când temperaturile au atins un minim de -20 de grade Celsius.

La începutul lunii, Kremlinul a lansat mai mult de 400 de drone, și în jur de 40 de rachete într-un atac pe timp de noapte, a cărui ținte au fost rețeaua electrică, unitățile de producție a energiei electrice, dar și stațiile de distribuție din întreaga țară, potrivit declarațiilor autorităților ucrainene.

