Forțele speciale ucrainene au lovit obiectivele rusești de apărare aeriană din Crimeea

Potrivit informațiilor publicate de Serviciul de Comunicare al Forțelor Speciale de operațiuni, citat de Ukrainska Pravda, atacurile au distrus un Lansator de rachete de apărare aeriană S-400, o stație radar 92N6E, dar și alte componente auxiliare ale sistemului.
Forțele speciale au raportat, de asemenea, distrugerea unui sistem Pantsir-S1, care proteja instalații cheie și poziții rusești de apărare aeriană împotriva dronelor și rachetelor la altitudini joase și medii.
Potrivit datelor zilnice publicate, miercuri, de Statul Major General al Armatei ucrainene, Rusia a pierdut, marți, 1.070 de soldați, dar și peste 1.000 de echipamente militare, între care tancuri, vehicule blindate, drone, dar și cisterne de combustibil.
Încă de la începutul Invaziei, Rusia a pierdut peste un milion de soldați. Cifrele adăugate în paranteză reprezintă totalul de pierderi suferite marți.
Acestea reprezintă publicate zilnic de armata Ucrainei și nu pot fi verificate independent de publicațiile ucrainene.