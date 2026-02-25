Forțele speciale ucrainene au lovit obiectivele rusești de apărare aeriană din Crimeea

Potrivit informațiilor publicate de Serviciul de Comunicare al Forțelor Speciale de operațiuni, citat de Ukrainska Pravda, atacurile au distrus un Lansator de rachete de apărare aeriană S-400, o stație radar 92N6E, dar și alte componente auxiliare ale sistemului.

Forțele speciale au raportat, de asemenea, distrugerea unui sistem Pantsir-S1, care proteja instalații cheie și poziții rusești de apărare aeriană împotriva dronelor și rachetelor la altitudini joase și medii.

Acestea nu sunt singurele pierderi ale Armatei Rusiei

Potrivit datelor zilnice publicate, miercuri, de Statul Major General al Armatei ucrainene, Rusia a pierdut, marți, 1.070 de soldați, dar și peste 1.000 de echipamente militare, între care tancuri, vehicule blindate, drone, dar și cisterne de combustibil.

Încă de la începutul Invaziei, Rusia a pierdut peste un milion de soldați. Cifrele adăugate în paranteză reprezintă totalul de pierderi suferite marți.

aproximativ 1.262.490 (+1.070) de militari

11.701 (+3) tancuri

24.091 (+5) vehicule blindate de luptă

37.589 (+29) sisteme de artilerie

1.655 (+1) sisteme de lansare multiplă a rachetelor

1.305 sisteme de apărare aeriană

435 de aeronave cu aripi fixe

348 de elicoptere

146.457 (+886) de drone operaționale-tactice

4.347 de rachete de croazieră

79.971 (+145) vehicule și cisterne de combustibil

4.075 (+1) vehicule speciale și alte echipamente.

29 nave/bărci

2 submarine

Acestea reprezintă publicate zilnic de armata Ucrainei și nu pot fi verificate independent de publicațiile ucrainene.