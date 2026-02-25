Guvernul elvețian va acorda compensații de 50.000 de franci victimelor incendiului de la Crans-Montana

Guvernul de la Berna a anunțat miercuri că această contribuție are scopul de a oferi sprijin financiar rapid victimelor și de a reprezenta un gest de compasiune din partea statului.

Plata de aproximativ 55.000 de euro va fi acordat familiilor persoanelor care și-au pierdut viața în incendiu, precum și tuturor celor care au necesitat spitalizare, informează Reuters.

În plus, guvernul va convoca consultări cu victimele, companiile de asigurari și autoritățile pentru a media acorduri amiabile cu scopul de a evita procesele de durat, fiind pregătit să aloce fonduri de până la 20 de milioane de franci pentru eventualele despăgubiri.

În urma tragediei produse în noaptea de Anul Nou, 41 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 23 de cetățeni elvețieni, opt cetățeni francezi, șase cetățeni italieni, dar și câte un cetățean belgian, portughez, turc și un român. Alte 116 persoane au fost rănite în urma incendiului.