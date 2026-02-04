Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații cu peste 16 ani vechime

Dacia a demarat un nou program de plecări voluntare, în cadrul căruia salariații care acceptă încetarea contractului individual de muncă pot primi compensații cuprinse între 25.000 de lei net și peste 210.000 de lei net, în funcție de vechime, potrivit reprezentanților Direcției de Comunicare Dacia, citați de ZF.ro.

Un astfel de program nu este nou pentru Dacia.

Demersuri similare au mai fost derulate în anii anteriori.

Această nouă serie de încetare amiabilă a contractului de muncă vine pe fondul proceselor continue de robotizare, automatizare și digitalizare a uzinei de la Mioveni.

Ultima zi de muncă – 28 februarie 2026

Această măsură vizează angajați cu contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, care activează în zone unde au loc reduceri sau încetări de activitate, finalizări de proiecte ori modificări ale structurilor organizatorice ce conduc la suprimarea unor posturi.

Planul de plecări se bazează exclusiv pe voluntariat și pe acordul părților.

Contractele individuale de muncă ale angajaților care vor fi admiși în program vor înceta la data de 1 martie 2026, ultima zi lucrătoare fiind 28 februarie 2026.

Potrivit companiei, angajații care optează pentru acest program vor beneficia de un plan de protecție socială „foarte avantajos”, care respectă și depășește cerințele legale în vigoare.

De acest program ar urma să beneficieze aproximativ 260 de salariați.

Valoarea compensațiilor, în funcție de vechime

Compensațiile acordate de Dacia sunt diferențiate în funcție de vechimea în cadrul Renault Group, după cum urmează:

până la 2 ani vechime: 25.000 de lei net

între 2 și 4 ani vechime: 63.000 de lei net

între 4 și 8 ani vechime: 113.000 de lei net

între 8 și 12 ani vechime: 137.000 de lei net

între 12 și 16 ani vechime: 167.000 de lei net

peste 16 ani vechime: 210.000 de lei net, echivalentul a aproximativ 41.000 de euro

Reprezentanții companiei precizează că aceste sume sunt nete și reflectă angajamentul Dacia de a oferi sprijin financiar consistent angajaților afectați de transformările tehnologice ale uzinei.

Performanțe comerciale solide pentru Dacia

Anunțul privind programul de plecări voluntare vine într-un context economic favorabil pentru producătorul auto.

Dacia a încheiat anul 2025 cu 697.408 vehicule vândute la nivel mondial, în creștere cu 3,1% față de anul precedent.

Totodată, marca a urcat pe locul al doilea în clasamentul european al vânzărilor către clienți persoane fizice, cu o cotă de piață de 7,9%.

Compania subliniază că programele de plecări voluntare nu sunt legate de scăderea vânzărilor, ci de adaptarea continuă a structurii de personal la noile realități tehnologice și industriale ale sectorului auto.