Parlamentul European sprijină drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul. Care e nivelul de compensații menținut

Miercuri, Parlamentul European și-a adoptat poziția (652 de voturi pentru, 15 împotrivă și 9 abțineri) asupra revizuirii normelor UE privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian, propuse statele membre ale UE în iunie 2025.

Potrivit unui comunicat de presă emis miercuri, eurodeputații doresc să mențină dreptul pasagerilor de a primi compensații dacă zborul are o întârziere mai mare de trei ore, este anulat sau pasagerilor li se refuză îmbarcarea în avion. Pe de altă parte, Consiliul UE și companiile aeriene vor ca valoarea acestei compensații să scadă până la cel mult 500 de euro, iar ea să fie acordată doar dacă zborul are o întârziere mai mare de 4 sau chiar 6 ore.

În plus, Parlamentul este împotriva reducerii actualelor sume compensatorii pentru perturbările zborurilor și sugerează ca acestea să fie stabilite între 300 și 600 de euro, în funcție de distanța de zbor.

„Obligația de a oferi pasagerilor blocați băuturi răcoritoare la fiecare două ore după ora inițială de plecare, o masă după trei ore și o ședere peste noapte de maximum trei nopți pentru întârzieri prelungite ar trebui menținută în toate circumstanțele (deputații și Consiliul au aceeași poziție). Limita de trei nopți ar oferi companiilor aeriene o mai mare previzibilitate și le-ar scuti de costuri financiare nejustificate”, se mai menționează în comunicatul oficial.

Bagaj mic de mână și un obiect personal, care să nu fie supuse taxelor suplimentare

În privința consolidării protecției pasagerilor care călătoresc cu avionul, Parlamentul dorește ca aceștia să aibă dreptul de a transporta cu ei în avion, fără costuri suplimentare, un articol personal (cum ar fi o geantă de mână, un rucsac sau un laptop) și un mic bagaj de mână cu dimensiuni maxime de 100 cm (suma lungimii, lățimii și înălțimii) și cu o greutate maximă de șapte kilograme.

Noile prevederi includ și eliminarea taxelor suplimentare pe care călătorii sunt uneori obligați să le plătească atunci când completează greșit numele la check-in. De asemenea, pasagerii ar trebui să își păstreze dreptul de a alege între cărțile de îmbarcare digitale și cele pe suport de hârtie, adaugă deputații.

În cadrul procedurii în a doua lectură, poziția Parlamentului va fi transmisă Consiliului. În cazul în care Consiliul nu acceptă toate amendamentele Parlamentului, va fi convocat un așa-numit „comitet de conciliere” pentru a se ajunge la un acord cu privire la forma finală a proiectului de lege.