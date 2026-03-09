Prima pagină » Social » Mucenici moldovenești și muntenești: Rețete delicioase care respectă rânduiala bisericească

Mucenici moldovenești și muntenești: Rețete delicioase care respectă rânduiala bisericească

În fiecare an, pe 9 martie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Cei 40 de Mucenici din Sevastia, o sărbătoare cu o puternică încărcătură religioasă. În această zi, conform tradiției, gospodinele prepară şi împart mucenici copţi sau fierţi. Află mai jos cum poți prepara cei mai buni mucenici moldovenești și muntenești.
Departamentul Social
09 mart. 2026, 07:00, Social

Mucenicii sau măcinicii sunt gustul copilăriei pentru mulţi, însă pentru credincioşi, ei înseamnă onorarea sacrificiului a 40 de soldaţi creştini din cetatea Sevastiei, Armenia, în anul 320. Află mai jos cum poți prepara atât mucenicii moldovenești, cât și cei muntenești. Ambele rețete au la bază aluat modelat în forma cifrei 8, simbol al vieții veșnice.

Rețeta pentru mucenici moldovenești

  Ingrediente: 
  • un kilogram de făină
  • două linguriţe de drojdie
  • 500 ml apă
  • o linguriţă sare
  • 4 linguriţe miez de nucă măcinat
  • ulei pentru uns tava
  • Prepararea siropului: şase linguriţe de zahăr sau miere, o ceaşcă de apă  şi zahăr vanilat.

Mod de preparare:

Se frământă un aluat dospit ca de pâine din făină, apă, sare şi drojdie. Aluatul se lasă apoi la crescut 20 de minute, într-un loc călduţ. Se acoperă cu un prosop. După ce s-a umflat aluatul, se tapetează un blat de lucru cu făină şi se rulează fiecare şnur de aluat în formă de opt. Se pun la copt (circa 30 de minute) într-o tavă unsă cu ulei.

Se fierbe apa cu mierea până se îngroaşă, se adaugă zahărul vanilat. Siropul obţinut se toarnă peste mucenici. Se presară miez de nucă şi se lasă să se înmoaie.

Rețeta pentru mucenici muntenești

Spre deosebire de mucenicii moldovenești, cei muntenești sunt fierți într-un sirop dulce, bogat în arome, apoi serviți cu multă nucă măcinată.

Prepararea lor presupune două etape esențiale: realizarea covrigeilor din aluat dospit și pregătirea „zemii” aromate în care aceștia sunt fierți.

Ingrediente:

Pentru aluat:

  • 125 ml ulei
  • o linguriţă de sare
  • 500 ml apă
  • un kilogram de făină (sau cât primește uleiul și apa)

Pentru sirop:

  • ceaşcă de miez de nucă măcinat
  • 3 linguri de zahăr
  • o linguriţă scorţişoară zahăr vanilat
  • coaja rasă de la o lămâie.
  • opțional: esență de rom

Mod de preparare: 

Se încălzeşte puţin apa, se cerne făina pe un blat. În mijlocul făinii se face o „gropşoară” în care se toarnă apă călduţă, ulei şi sare. Se frământă până iese un aluat moale, care se bate să se frăgezească timp de un sfert de oră. Se întinde pe o planşetă unsă cu făină. Cu ajutorul a două pahare – unul mare și unul mic – se taie inele și răsuceşte aluatul sub formă de opt.

Se lasă la uscat 45 de minute. Se fierb apoi timp de o oră într-un litru şi jumătate de apă. Se adaugă tot ce e în reţetă şi se lasă să mai undească încă un sfert de oră. Când s-au răcit, se presară peste mucenici încă două linguriţe de miez de nucă fin măcinat.

