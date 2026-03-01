Prima pagină » Social » Ministerul Transporturilor explică drepturile pasagerilor, în cazul în care românii sunt blocați în Orientul Mijlociu

Ministerul Transporturilor a transmis, duminică, ce drepturi au pasagerii afectați de anularea zborurilor către și dinspre Orientul Mijlociu, în contextul deteriorării situației de securitate și al restricțiilor de spațiu aerian impuse în regiune.
Potrivit Regulamentul (CE) nr. 261/2004, aceste situații sunt considerate „circumstanțe extraordinare”.

Regulamentul se aplică:

  • tuturor zborurilor care pleacă de pe un aeroport dintr-un stat membru al Uniunii Europene, indiferent de compania aeriană
  • zborurilor care sosesc în Uniunea Europeană dintr-o țară terță, dacă sunt operate de un transportator aerian din UE
  • Nu se aplică zborurilor care pleacă din afara Uniunii Europene și sunt operate de companii din afara UE

Compensații financiare

Conform articolului 5 alineatul (3) din Regulament, companiile aeriene nu sunt obligate să acorde compensații financiare atunci când anulările sunt cauzate de circumstanțe extraordinare, precum conflicte armate, riscuri grave de securitate sau închiderea spațiului aerian.

Drepturile pasagerilor

Rambursare sau redirecționare (Art. 8)

Pasagerii pot opta pentru:

  • rambursarea integrală a biletului în termen de 7 zile
  • redirecționarea către destinația finală la prima oportunitate disponibilă
  • rerutarea la o dată ulterioară convenabilă

Dreptul la asistență (Art. 9)

În cazul așteptării pentru rerutare, transportatorii trebuie să ofere:

  • mese și băuturi
  • cazare, dacă este necesar
  • transport între aeroport și locul de cazare
  • posibilitatea efectuării de comunicări gratuite

Informarea pasagerilor (Art. 14)

Transportatorii au obligația să informeze pasagerii cu privire la drepturile lor și opțiunile disponibile.

Recomandări pentru pasageri

  • verificarea statusului zborului înainte de deplasarea la aeroport
  • urmărirea notificărilor transmise de compania aeriană
  • contactarea transportatorului pentru rerutare sau rambursare
  • solicitarea asistenței, dacă timpul de așteptare o impune
  • păstrarea documentelor justificative și a chitanțelor pentru eventuale cheltuieli

Autoritățile precizează că siguranța pasagerilor și a echipajelor rămâne prioritară, iar evoluția situației este monitorizată permanent.

