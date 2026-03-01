Ministerul Transporturilor explică drepturile pasagerilor, în cazul în care românii sunt blocați în Orientul Mijlociu

Potrivit Regulamentul (CE) nr. 261/2004, aceste situații sunt considerate „circumstanțe extraordinare”.

Regulamentul se aplică:

tuturor zborurilor care pleacă de pe un aeroport dintr-un stat membru al Uniunii Europene, indiferent de compania aeriană

zborurilor care sosesc în Uniunea Europeană dintr-o țară terță, dacă sunt operate de un transportator aerian din UE

Nu se aplică zborurilor care pleacă din afara Uniunii Europene și sunt operate de companii din afara UE

Compensații financiare

Conform articolului 5 alineatul (3) din Regulament, companiile aeriene nu sunt obligate să acorde compensații financiare atunci când anulările sunt cauzate de circumstanțe extraordinare, precum conflicte armate, riscuri grave de securitate sau închiderea spațiului aerian.

Drepturile pasagerilor

Rambursare sau redirecționare (Art. 8)

Pasagerii pot opta pentru:

rambursarea integrală a biletului în termen de 7 zile

redirecționarea către destinația finală la prima oportunitate disponibilă

rerutarea la o dată ulterioară convenabilă

Dreptul la asistență (Art. 9)

În cazul așteptării pentru rerutare, transportatorii trebuie să ofere:

mese și băuturi

cazare, dacă este necesar

transport între aeroport și locul de cazare

posibilitatea efectuării de comunicări gratuite

Informarea pasagerilor (Art. 14)

Transportatorii au obligația să informeze pasagerii cu privire la drepturile lor și opțiunile disponibile.

Recomandări pentru pasageri

verificarea statusului zborului înainte de deplasarea la aeroport

urmărirea notificărilor transmise de compania aeriană

contactarea transportatorului pentru rerutare sau rambursare

solicitarea asistenței, dacă timpul de așteptare o impune

păstrarea documentelor justificative și a chitanțelor pentru eventuale cheltuieli

Autoritățile precizează că siguranța pasagerilor și a echipajelor rămâne prioritară, iar evoluția situației este monitorizată permanent.