Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat / 40 de zile de doliu național și numirea conducerii interimare astăzi / Trump amenință Iranul

UPDATE Atacurile israeliene de la Teheran vizează unitățile regimului care reprimă protestele tinerilor, relatează WSJ

Atacurile israeliene de la Teheran, în această dimineață, au vizat organele regimului responsabile de reprimarea protestelor, a relatat Wall Street Journal .

Surse au declarat publicației că printre ținte se numără sediul Tharallah, o componentă cheie a aparatului regimului împotriva tulburărilor civile. Tharallah coordonează serviciile de informații, poliția Basij – miliția paramilitară de voluntari – și aplicarea legii la nivel de stradă, precum și operațiunile psihologice.

Israelul a atacat, de asemenea, sediul unităților speciale ale poliției iraniene, cunoscute sub numele de Faraja, care supraveghează protestele, monitorizează tulburările publice și aplică controlul populației, potrivit raportului.

UPDATE Opec+ majorează producția de petrol după loviturile SUA-Israel asupra Iranului, care zguduie piețele energetice globale

Opec+ majorează producția de petrol după loviturile SUA-Israel asupra Iranului, în timp ce blocajele din Strâmtoarea Hormuz afectează piețele, potrivit FT.

Opec+ va crește producția de petrol după ce loviturile aeriene americano-israeliene l-au ucis pe liderul suprem al Iranului. Măsura are scopul de a calma piețele energetice volatile din Orientul Mijlociu și dincolo de regiune.

UPDATE Situație de criză: Cel puțin 150 de petroliere ale lumii sunt prinse în apele Golfului, în plin război din Iran

Conform datelor maritime, cel puțin 150 de petroliere așteaptă în afara Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume.

Strâmtoare este controlată de Iran, care a amenințat că va închide calea navigabilă, relatează SkyNews.

Zeci de alte nave sunt staționate pe cealaltă parte a punctului de strangulare.

UPDATE Iran și-a pus vecinii în cap. Un lider din Golf vorbește despre o escaladare periculoasă

Iran și-a pus vecinii în cap după ce a atacat ținte militare și civile din mai multe țări din Orientul Mijlociu. Un lider din Golf vorbește despre o încălcare gravă și o escaladare periculoasă după atacul iranian asupra unui port și a unei nave din Oman.

UPDATE Presa de stat iraniană: 57 de morți după 60 de atacuri asupra Teheranului în 24 de ore

Presa de stat din Iran relatează că 57 de persoane au fost ucise în urma unui val de atacuri asupra Teheranului. Agenția Islamic Republic News Agency (IRNA), citând Societatea Semilunii Roșii din provincia Teheran, a transmis că capitala a fost lovită de 60 de ori în decurs de 24 de ore, scrie BBC.

Potrivit raportului, atacurile s-au soldat cu zeci de victime în diferite zone ale orașului.

Armata israeliană a confirmat că vizează Teheranul în cadrul operațiunilor sale.

De asemenea, 12 soldați din Forțele de Apărare ale Iranului au fost uciși în orașul Kashan, din provincia Isfahan, în urma atacurilor Israelului și Statelor Unite, potrivit ISNA.

Imagini care circulă online arată coloane dense de fum ridicându-se deasupra unor părți ale capitalei iraniene în urma loviturilor.

UPDATE Șefa diplomației UE: „Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului”

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a comentat informația privitoare la eliminarea liderului spiritual iranian Ali Khamenei. Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului, a transmis Kallas care a avut un mesaj pentru poporul iranian.

UPDATE Explozie la baza Gărzilor Revoluționare

Explozie la baza Basij a Gărzilor Revoluționare la Teheran, în urma atacurilor IDF de astăzi. Presa raportează că ar putea exista un număr mare de morți.

UPDATE China și Coreea de Nord condamnă atacurile americano-iraeliene

Ministrul chinez de externe, Wang Yi: Faptul că Statele Unite și Israelul lansează atacuri asupra Iranului în timpul negocierilor este inacceptabil.

Și Coreea de Nord condamnă atacurile americane asupra Iranului, numindu-le o încălcare a suveranității naționale și a drepturilor teritoriale ale Iranului.

Rusia, China și Coreea de Nord sunt primele state care îl regretă pe Ali Khamenei și condamnă SUA.

UPDATE Putin descrie moartea lui Ali Khamenei drept o „crimă cinică” care încalcă toate standardele moralității

Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțele președintelui iranian Pezeshkian pentru moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Liderul Rusiei descrie moartea lui Khamenei drept o „crimă cinică” care încalcă toate standardele moralității umane și ale dreptului internațional.

UPDATE Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit succesor interimar al lui Khamenei

Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit membru jurist al consiliului de conducere, însărcinat cu îndeplinirea temporară a rolului de Lider Suprem, a relatat agenția iraniană ISNA.

UPDATE Peste 4.000 de maghiari din Golf solicită protecție consulară după atacurile iraniene

Peste 4.000 de maghiari care locuiesc în regiunea Golfului au solicitat protecție consulară. Creșterea vine după noi atacuri iraniene cu rachete și drone asupra mai multor state arabe.

Guvernul Ungariei a confirmat o majorare semnificativă a înregistrărilor într-o singură zi. Numărul maghiarilor înregistrați pentru protecție a crescut de la 1.893 la 4.144.

UPDATE Trump a depășit o „linie roșie foarte periculoasă”, spune vice-ministrul iranian de externe

Donald Trump a depășit „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat duminică ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, într-un interviu exclusiv acordat CNN.

Khatibzadeh a afirmat că mulți adepți șiiți din întreaga lume vor reacționa la uciderea lui Khamenei.

UPDATE Iranul a lansat rachete spre bazele din Cipru – ministrul britanic al Apărării

Rachete iraniene au fost lansate către bazele militare britanice din Cipru, afirmă ministrul apărării din Marea Britanie. Forțele britanice „au doborât” și dronele iraniene care au amenințat interesele britanice în Orientul Mijlociu în urma războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

UPDATE Președintele iranian susține că SUA și Israel au pornit un război împotriva musulmanilor și cere răzbunare

Președintele iranian susține că SUA și Israel au pornit un război împotriva musulmanilor. El a emis o declarație prin care cere răzbunare pentru atacurile asupra Iranului și uciderea liderului suprem Ali Khamenei. Soarta președintelui a fost mult timp necunoscută.

Într-o declarație publicată recent, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a spus că răzbunarea este un „drept și o datorie legitimă”, potrivit Sky News.

UPDATE Celula de criză a MAE funcționează permanent. Spațiile aeriene din mai multe state rămân închise

Spațiile aeriene din mai multe state din regiune rămân închise, în contextul atacurilor cu drone și rachete din Orientul Mijlociu, iar situația este în continuare fluidă, potrivit informațiilor transmise, duminică, de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Reprezentanții instituției au precizat că celula de criză funcționează în regim permanent. În colaborare cu oficiile consulare, MAE menține legătura cu cetățenii români aflați în zonele afectate care și-au anunțat prezența sau au solicitat informații ori asistență consulară.

UPDATE SUA au folosit instrumentul de inteligență artificială Claude de la Anthropic, în atacul împotriva Iranului

La câteva ore după ce a declarat că guvernul federal va înceta utilizarea instrumentelor de inteligență artificială create de compania de tehnologie Anthropic, președintele Trump a lansat un atac aerian major în Iran cu ajutorul acelorași instrumente.

Comandamentele din întreaga lume, inclusiv Comandamentul Central al SUA din Orientul Mijlociu, utilizează instrumentul Claude AI al Anthropic, au confirmat persoane familiarizate cu acest subiect, relatează Wall Street Journal.

UPDATE Prințul moștenitor saudit i-a cerut lui Trump un atac militar asupra Iranului

Moștenitorul tronului saudit, Mohammed bin Salman, a avut recent convorbiri telefonice frecvente cu Donald Trump și l-a îndemnat să lanseze o operațiune militară împotriva Iranului, potrivit WaPo.

UPDATE Israelul afirmă că „o amplă serie de atacuri” a fost lansată în „inima Teheranului”

Armata israeliană a transmis o scurtă informare cu privire la război. În cadrul operațiunii denumite „Răgetul leului”, armata afirmă că lovește regimul în „inima Teheranului”.

„Forțele aeriene, ghidate de serviciile de informații militare, au lansat o serie de atacuri împotriva țintelor regimului terorist iranian din inima Teheranului”, a adăugat armata, potrivit SkyNews.

UPDATE Mesajul unui oficial din Emiratele Arabe Unite pentru iranieni: „Războiul vostru nu este cu vecinii voștri”

Un oficial de rang înalt din Emiratele Arabe Unite a transmis un mesaj tranșant Iranului. „Războiul vostru nu este cu vecinii voștri”, a spus oficialul. În ultimele 24 de ore, armata Iraniană a atacat numeroase ținte militare și civile din mai multe țări din Orientul Mijlociu.

Anwar Gargash, consilier diplomatic al liderului Emiratelor Arabe Unite, a spus că atacurile Iranului din Golf au izolat țara, potrivit Al Jazeera. Totodată, el a avertizat Teheranul să nu-și mai vizeze vecinii, așa cum s-a întâmplat în ultimele ore.

UPDATE Portul din Oman a fost atacat cu drone

Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Duminică, portul din Oman ar fi fost atacat cu drone iraniene. Un muncitor a fost rănit, iar Ambasada SUA le-a cerut americanilor din Oman să se adăpostească.

Cel puțin două drone au vizat portul Duqm din Oman, anunță Al Jazeera care citează o sursă din domeniul securității. Un muncitor străin a fost rănit după ce una dintre drone a lovit o locuință mobilă a angajaților.

UPDATE Val de atacuri israeliene în Iran, la această oră

Explozii sunt raportate în Teheran dar și în Bandar Abbas.

UPDATE Israelul susține că ofensiva împotriva adversarilor regionali a remodelat Orientul Mijlociu

Israelul afirmă că a remodelat Orientul Mijlociu după eliminarea unor lideri-cheie ai Hamas, Hezbollah și Iranului, inclusiv a Ayatollahului Khamenei.

Israel consideră că recenta sa campanie militară a schimbat fundamental echilibrul din Orientul Mijlociu, potrivit CNN.

În ultimii doi ani, a vizat și a eliminat în mod repetat adversari regionali de rang înalt. Oficialii susțin că strategia a urmărit destructurarea a ceea ce Iranul numește „Axa Rezistenței”.

UPDATE Protestatari uciși în Pakistan după ce au luat cu asalt consulatul SUA

Mai mulți protestatari au fost uciși în Pakistan după ce au luat cu asalt consulatul SUA. Incidentul s-a produs în orașul Karachi. Sute de oameni au participat la atacul asupra clădirii.

Cel puțin zece protestatari au fost uciși și alți 20 au fost răniți după ce au luat cu asalt consulatul SUA, anunță CNN. Clădirea puternic fortificată se află în orașul portuar Karachi din Pakistan.

UPDATE IDF anunță oficial: Ali Khamenei, liderul regimului iranian, a fost eliminat

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat oficial că Ali Khamenei, liderul regimului iranian, a fost eliminat în urma unei operațiuni desfășurate sâmbătă, 28 februarie 2026 (11 Adar 5786).

Potrivit purtătorului de cuvânt al IDF, atacul a fost realizat de forțele aeriene israeliene, în baza unor informații furnizate de Direcția de Informații Militare. Ținta a fost complexul conducerii din centrul Teheranului, unde Khamenei s-ar fi aflat alături de alți oficiali de rang înalt.

Armata israeliană a precizat că operațiunea a fost coordonată de Direcția de Informații Militare, cunoscută sub numele de Aman, în cooperare cu structuri operative ale armatei. Lovitura ar fi fost efectuată cu „directivă precisă”, în urma unei monitorizări atente a țintei.

UPDATE Cine este noul comandant al Gărzilor Revoluționare?

Noul comandant al Gărzilor Revoluționare din Iran, Ahmad Vahidi, este acuzat că a fost implicat într-un atac terorist. El este sancționat de SUA și UE. Fostul comandant al Gărzilor Revoluționare Islamice a fost omorât în timpul atacurilor SUA-Israel de sâmbătă.

Presa israeliană susține că Ahmad Vahidi este considerat unul dintre responsabilii pentru atacul terorist asupra clădirii comunității evreiești din Argentina în anii ’90. De altfel, el este sancționat de State Unite și Uniunea Europeană pentru presupusa implicare în terorism și proliferare nucleară.

UPDATE Fiul lui Ali Khamenei, care ar fi trebuit să urmeze la conducerea Iranului, ar fi fost eliminat

Fiul lui Ali Khamenei, care ar fi trebuit să-i urmeze la conducerea Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi fost de asemenea eliminat, potrivit presei israeliane.

Războiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat după uciderea liderului Ali Khamenei.

De asemenea, ministrul apărării iranian și șeful statului major al forțelor armate au fost uciși în atacurile americane și israeliene asupra Iranului de sâmbătă, a confirmat presa de stat iraniană, citată de CNN.

UPDATE Un înalt oficial iranian afirmă că niciun vas de război american nu poate intra în Golful Persic

Niciun vas de război american nu va avea voie să intre în Golful Persic, a declarat duminică Moshen Rezaei, fost comandant al Gărzii Revoluționare Islamice și înalt oficial iranian.

Declarația lui Rezaei a fost publicată într-o postare pe Telegram a agenției de știri Fars, controlată de stat, potrivit CNN.

UPDATE Iranul lansează un nou val de atacuri în Orientul Mijlociu

Iranul a lansat un nou val de atacuri cu rachete și drone în Orientul Mijlociu, vizând Israelul și baze americane din regiune.

Iranul a lansat duminică dimineață un nou val de atacuri cu rachete și drone în Orientul Mijlociu. Explozii au fost raportate în mai multe capitale și orașe importante, scrie CNN.

Gardienii Revoluției Islamice au anunțat că au declanșat un „al șaselea val” de lovituri. Țintele ar fi inclus Israelul și baze militare americane din regiune, potrivit agenției Tasnim.

UPDATE Efectele războiului din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului ar putea crește brusc

Experții avertizează că prețul petrolului ar putea crește brusc în urma izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu. Situația este agravată de amenințarea Iranului privind blocarea Strâmtorii Ormuz. Piețele internaționale se vor redeschide luni dimineața.

Iranienii au amenințat că vor închide Strâmtoarea Ormuz. Potrivit Sky News, acest lucru ar putea duce prețul petrolului la nivelul înregistrat ultima dată în 2022, atunci când Rusia a invadat Ucraina în 2022.

UPDATE Elon Musk ironizează moartea lui Khamenei: „De încă unul se alege praful”

Miliardarul a scris pe platforma X „Another one bites the dust” (De încă unul se alege praful N.R.)

UPDATE Elita militară a iranului, decimată

Sayyid Abdolrahim Mousavi, șeful statului major al forțelor armate iraniene, a fost, de asemenea, ucis în timpul atacului israeliano-american care a început sâmbătă, a anunțat recent presa de stat iraniană.

Moartea generalului-maior Mousavi vine după ce mai mulți lideri iranieni de rang înalt au fost uciși, în special ayatollahul Ali Khamenei, conducătorul de lungă durată al țării.

Imagini cu comandanții Forțelor Armate Iraniene uciși:

– General-maior Seyed Abdolrahim Mousavi, Șef de Stat Major

– General-locotenent Mohammad Pakpour, Comandant-șef al IRGC

– Amiral Ali Shamkhani, Consilier Militar Senior și Secretar al Consiliului Apărării

– General-maior Aziz Nasirzadeh, Ministrul Apărării

UPDATE Zeci de zboruri spre și dinspre Aeroportul Otopeni, anulate. Lista curselor afectate

Zeci de zboruri spre și dinspre Aeroportul Otopeni au fost anulate duminică. Pe lista curselor afectate sunt cinci destinații. Decizia a fost luată ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

UPDATE Prințul moștenitor al Iranului vede în moartea lui Khamenei un moment istoric pentru viitorul țării

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, aflat in exil, a salutat informațiile privind moartea ayatollahului Ali Khamenei, scrie BBC.

Într-un eseu publicat în The Washington Post, el a descris momentul drept unul istoric pentru viitorul Iranului. El i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru declarația potrivit căreia „ora libertății voastre a sosit”.

UPDATE Bucurie și doliu în Iran după moartea liderului suprem

Unii iranieni sărbătoresc vestea potrivit căreia ayatollahul Ali Khamenei ar fi fost ucis în urma loviturilor lansate de SUA și Israel.

BBC Persian a verificat mai multe înregistrări video din timpul nopții, în care oameni din diverse orașe apar celebrând.

Imagini surprinse pe străzile din Isfahan, în centrul Iranului, arată persoane care aclamă și claxonează în semn de bucurie.

Un alt videoclip prezintă oameni adunați în jurul unui foc de tabără, în timp ce artificiile luminează cerul nopții. Mai multe familii ale protestatarilor uciși au sărbătorit, de asemenea, pe străzi și în locuințele lor.

Potrivit unui material publicat de agenția Reuters, au avut loc manifestări de bucurie și în Karaj, oraș situat în apropiere de Teheran.

Totuși, în această dimineață, majoritatea evenimentelor din stradă par a fi acțiuni pro-guvernamentale organizate pentru a marca moartea liderului suprem, relatează BBC Persian – deși este încă dimineață devreme în Iran, iar situația ar putea evolua pe parcursul zilei.

În Teheran, imagini difuzate de agențiile de presă arată oameni adunați în stradă pentru a-l plânge pe Khamenei, unii dintre ei ținând în mâini fotografii ale acestuia.

UPDATE Iranul a intrat în doliu

Steagurile sunt coborâte în bernă, oamenii se roagă, presa și-a schimbat conturile pe rețelele de socializare în culoarea neagră.

Mulțimi uriașe de iranieni s-au strâns în Piața Revoluției Imam Khomeini din Isfahan.

UPDATE Cine conduce Iranul? Un consiliu provizoriu va fi format în curând

Cine conduce Iranul? Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului anunță că un consiliu provizoriu va fi format în curând. În paralel, au fost anunțate 40 de zile de doliu public în Iran.

Secretarul Consiliului Suprem pentru Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a anunțat cine va prelua puterea după eliminarea lui Ali Khamenei și a altor lideri iranieni. El a declarat că „poporul iranian nu a permis dezmembrarea țării” și a transmis că un „Consiliul provizoriu” va fi format în curând. Prima ședință a noului consiliu ar trebui să aibă loc duminică.

UPDATE Mai mulți membri ai familiei lui Khamenei au fost uciși, anunță Iranul

Atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului au dus la moartea mai multor rude ale ayatollahului Ali Khamenei, care și-ar fi pierdut, de asemenea, viața în urma loviturilor, potrivit relatărilor confirmate de presa de stat iraniană.

Conform acestor informații, fiica fostului lider suprem, un nepot, nora și ginerele său au fost uciși în cadrul atacurilor.

UPDATE Iranul ripostează după atacurile SUA-Israel: sute de victime și lovituri asupra bazelor americane

Președintele SUA și oficialii israelieni au spus că operațiunea asupra Iranului are ca scop neutralizarea amenințărilor la adresa securității naționale, inclusiv a rachetelor balistice și a potențialelor capacități nucleare;

Peste 200 de iranieni au fost uciși, inclusiv 80 de copii, în urma atacului asupra unei școli, a declarat presa de stat din Iran.

După atacurile de sâmbătă dimineață, Iranul a început un „contraatac”, lansând drone și rachete către Israel.

De asemenea, Iranul a ripostat lovind mai multe site-uri militare americane din Orientul Mijlociu. Totodată au fost lovite clădiri civile din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Americanii nu au raportat victime și au menționat pagube minime.

UPDATE Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio va discuta cu liderii G7 situația din Iran

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va avea o convorbire telefonică cu liderii G7 despre situația din Iran.

Discuția este parte dintr-o serie de apeluri planificate de administrația Trump cu lideri globali și legislatori americani în zilele următoare.

UPDATE Trump amenință Iranul: să nu atace, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată

Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul. Să nu atace, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată, a avertizat Trump ca răspuns la o serie de amenințări lansate de armata iraniană.

Mesajul a fost trimis duminică pe rețeaua Truth Social.

„Iranul tocmai a declarat că va lovi foarte puternic astăzi, mai puternic decât a lovit vreodată. Mai bine ar fi să nu facă asta, însă, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată”, a scris președintele SUA, Donald Trump.

UPDATE Informațiile CIA au ajutat Israelul să vizeze conducerea iraniană într-un atac coordonat

Informațiile CIA ar fi ajutat Israelul să localizeze liderii iranieni, ducând la un atac coordonat asupra oficialilor-cheie din Teheran.

Statele Unite și Israelul au desfășurat un atac coordonat asupra conducerii iraniene, după ce au primit informații critice de la CIA, scrie NYTimes.

Potrivit unor oficiali familiarizați cu operațiunea, agenția a identificat locația unei reuniuni la nivel înalt în Teheran. Printre participanți s-ar fi numărat liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și alți înalți oficiali.

Ce știm până acum

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a anunțat duminică dimineață că a lansat atacuri asupra a 27 de baze americane în Orientul Mijlociu, potrivit Al Jazeera. Sursa menționată susține că desfășoară al șaselea val de atacuri ca represalii pentru bombardamentul american și israelian asupra Iranului.

Armata iraniană a lansat atacuri „extinse cu rachete și drone” asupra Israelului și a bazelor militare americane din regiune. Sunt vizate baza aeriană israeliană Tel Nof, sediul central al armatei israeliene de la HaKirya din Tel Aviv și un mare complex industrial de apărare din același oraș.

Cel puțin 11 explozii au fost auzite pe cerul de deasupra capitalei Doha din Qatar, relatează locuitorii orașului. Explozii s-au auzit și la Dubai. În schimb, în Israel a pornit sistemul de alarmare a populației.

Uciderea lui Khamenei de către SUA și Israel a declanșat reacții în întreaga lume. Unii au sărbătorit pe străzi dispariția liderului suprem. În alte locuri au loc proteste. În capitala Irakului, Bagdad, manifestanții s-au confruntat cu forțele de securitate din Zona Verde a orașului, unde se află sediile guvernului irakian, parlamentului și ambasadelor străine.

Martorii au declarat că protestatarii încercau să se mobilizeze pentru a lua cu asalt Ambasada SUA. Totodată, mai mulți protestatari încearcă să blocheze vehiculele la un sens giratoriu de lângă o poartă care duce la Zona Verde.