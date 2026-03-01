Efectele războiului din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului ar putea crește brusc

Iranienii au amenințat că vor închide Strâmtoarea Ormuz. Potrivit Sky News, acest lucru ar putea duce prețul petrolului la nivelul înregistrat ultima dată în 2022, atunci când Rusia a invadat Ucraina în 2022.

O parte din aprovizionarea mondială cu petrol se face prin strâmtoare. De aceea, unii analiști spun că o blocadă a transporturilor ar putea duce prețul țițeiului la aproximativ 100 de dolari pe baril.

Vineri, la închiderea piețelor, prețul țițeiului a fost în jur de 70 de dolari.

Mai multe companii de transport și-au suspendat deja operațiunile în zonă după atacurile americano-israeliene și răspunsul Iranului.

Marina Britanică a transmis că ordinele iraniene de închidere a strâmtorii nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Totuși, britanicii au recomandat prudență celor care navighează prin zonă.

Piețele se vor redeschide luni.