Imagini senzaționale cu israelieni și iranieni sărbătorind împreună dispariția lui Khamenei pe străzile din Londra

Iranienii și israelienii au sărbătorit împreună dispariția liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. Imaginile senzaționale au fost surprinse la Londra. Oamenii au dansat pe străzi și au fluturat steagurile Iranului, Israelului și SUA.
Petru Mazilu
01 mart. 2026, 14:18, Social

Petrecerea spontană a avut loc sâmbătă într-o periferie a capitalei britanice Londra. Sute de oameni s-au adunat pe stradă și au sărbătorit împreună după ce au aflat zvonurile despre dispariția liderului iranian Ali Khamenei. În mulțime se văd numeroase steaguri iraniene, israeliene și americane.

Imaginile au fost publicate pe rețeaua X. În scurt timp acestea au devenit virale și au strâns numeroase comentarii.

„Golders Green aseară. Aceasta este țara în care bunicul meu a fugit de naziști – un loc unde diferite credințe și istorii stau alături. Perși și evrei, umăr la umăr. Marea Britanie care a oferit refugiu familiei mele. Sunt mândru să o numesc acasă”, a comentat o tânără care a fost completată de un bărbat: „Iranieni și evrei sărbătorind împreună la Londra”.

Sâmbătă dimineața, Israel și SUA au atacat mai multe ținte din Iran. În timpul atacurilor au fost uciși mai mulți lideri iranieni, inclusiv Ali Khamenei.

