Focar de rujeolă în nordul Londrei: Peste 60 de copii s-au infectat

Cazurile au fost confirmate în mai multe școli din Enfield și Haringey, din nordul Londrei, potrivit unui avertisment emis de Evergreen GP Surgery din Edmonton, care a declarat că infecția se răspândește, relatează The Independent.

Dudu Sher-Arami, directorul de sănătate publică din Enfield, care a trimis o scrisoare fiecărui părinte din zonă, a declarat că focarul reprezintă o ameninţare serioasă pentru întreaga capitală. În plus, acesta avertizează că există riscul declanşării unui „focar mult mai amplu la nivelul întregii Londre”.

„Este posibil ca epidemia să se extindă. Știm că rujeola are complicații foarte grave. Poate provoca surditate. Poate provoca leziuni cerebrale, iar unul din cinci copii poate avea nevoie de tratament spitalicesc”, a declarat Sher-Arami, potrivit The Guardian.

Luna trecută, OMS a declarat că Marea Britanie nu mai este considerată o țară care a eliminat rujeola, deoarece transmiterea bolii a fost restabilită în 2024.

Rujeola începe de obicei cu simptome care seamănă cu o răceală, urmate de o erupție cutanată câteva zile mai târziu, potrivit NHS. Unele persoane pot prezenta și mici pete în gură.