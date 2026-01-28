Epidemie majoră de rujeolă în SUA: Carolina de Sud înregistrează cel mai mare focar din ultimele decenii

De la începutul epidemiei în octombrie 2025, Carolina de Sud a confirmat 789 de îmbolnăviri. S-a ajuns astfel la cel mai amplu episod de acest tip din SUA din ultimele două decenii. Numărul cazurilor depășește focarul din Texas de anul trecut, care a totalizat 762 de infectări cu rujeolă și două decese în rândul copiilor, mai arată CNN.

Doar în primele săptămâni ale anului 2026 au fost raportate peste 600 de cazuri noi. Deși 18 persoane (copii și adulți) au avut nevoie de spitalizare din cauza complicațiilor, autoritățile raportează că, până în prezent, nu au fost înregistrate decese în Carolina de Sud.

Impactul asupra școlilor și carantină

Peste 550 de persoane se află în carantină, fiind considerate expuse la virus și neimunizate. Au fost confirmate expuneri la rujeolă în cel puțin 23 de școli, majoritatea în comitatul Spartanburg, epicentrul focarului.

Cazuri asociate acestui val au fost raportate și în alte state, precum Carolina de Nord, Washington și California, semn că virusul a depășit granițele statului.

Rujeola a fost declarată eliminată în SUA în anul 2000, ceea ce înseamnă că nu a existat transmitere susținută mai mult de un an. Înainte de 2025, media anuală era de aproximativ 180 de cazuri. În 2025 au fost confirmate peste 2.200 de cazuri la nivel național.

Organizația Pan-Americană a Sănătății ar putea decide, în aprilie, retragerea statutului de eliminare a rujeolei pentru Statele Unite, pe fondul reapariției focarelor majore.

Epidemia de rujeolă: vaccinarea, punctul sensibil al crizei

Majoritatea covârșitoare a cazurilor din Carolina de Sud sunt în rândul copiilor nevaccinați sau incomplet vaccinați. Peste 700 dintre persoanele infectate nu primiseră cele două doze recomandate de vaccin ROR (rujeolă–oreion–rubeolă).

În unele zone, rata de vaccinare școlară a scăzut la aproximativ 90%. Este sub pragul de 95%, considerat necesar pentru a preveni răspândirea rujeolei. Iar aceasta rămâne una dintre cele mai contagioase boli cunoscute.

Guvernul federal a alocat 1,4 milioane de dolari pentru a sprijini intervenția sanitară din Carolina de Sud. Cu toate acestea, poziția autorităților de la Washington a atras critici, în contextul unei abordări mai rezervate față de promovarea vaccinării sub conducerea actuală a Departamentului Sănătății.

Apelul autorităților și al specialiștilor

Epidemiologii avertizează că, fără o creștere rapidă a vaccinării, focarul ar putea continua să se extindă în alte comunități.

Oficialii sanitari fac apel la părinți și adulți nevaccinați să se imunizeze cât mai rapid. Ei subliniază că vaccinul ROR este sigur, eficient și disponibil gratuit pentru multe familii.

„Vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire a rujeolei și singura cale reală de a opri acest focar”, au transmis autoritățile din Carolina de Sud.