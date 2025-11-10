Canada își pierde statutul de țară fără rujeolă, după trei decenii

Canada nu mai este o țară fără rujeolă din cauza epidemiilor în curs, au declarat luni experții internaționali în domeniul sănătății. Acest lucru se întâmplă în contextul în care rata de vaccinare a copiilor și al răspândirii virusului extrem de contagios în America de Nord și de Sud se află în scădere, scrie Associated Press.

În contextul în care Canada nu mai este considerată o țară fără rujeolă, regiunea Americii în ansamblu și-a pierdut statutul de țară fără rujeolă, deși, individual, celelalte țări sunt încă considerate a fi eradicat boala.

În plus, SUA riscă să aibă aceeași situație dacă epidemia actuală nu va fi oprită până în ianuarie anul viitor. Cazuri similare au fost raportate în Utah, Arizona și Carolina de Sud, notează BBC.

Canada a înregistrat 5.138 de cazuri de rujeolă în acest an și două decese. Ambele erau bebeluși care au fost expuși virusului rujeolic în uter și s-au născut prematur.

Canada fusese liberă de rujeolă timp de trei decenii

La o conferință de presă luni, oficialii Organizației Panamericane a Sănătății au făcut apel la guvernele canadiene și la public să intensifice vaccinările, avertizând că 95% din populație trebuie să fie imunizată pentru a opri răspândirea rujeolei.

„Această pierdere reprezintă un pas înapoi, dar este și reversibilă”, a declarat dr. Jarbas Barbosa, directorul organizației de sănătate, potrivit BBC.

Până în 10 noiembrie, Canada fusese declarată liberă de rujeolă timp de trei decenii. Totuși, ea își poate recâștiga statutul de țară liberă de rujeolă dacă reușește să limiteze, din nou, răspândirea tulpinii de rujeolă asociate cu actuala epidemie timp de cel puțin 12 luni.