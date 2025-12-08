Vaticanul retrocedează Canadei artefacte prețioase, după 100 de ani

Vaticanul a retrocedat populației indigene din Canada, inuiți și metis, 62 de artefacte pe care le-a luat în 1920 pentru o expoziție și nu le-a mai returnat.

Momentul, unul de o importanță istorică memorabilă, are loc după trei ani de negocieri ai Canadei cu Vaticanul. Liderii și oficialii locali l-au comparat cu „întoarcerea acasă a strămoșilor”.

„Acesta este un moment important și emoționant pentru multe Prime Națiuni din întreaga țară și sper că va fi, de asemenea, un moment important pentru toți canadienii de a reflecta asupra istoriei și viitorului acestei țări”, a spus Cindy Woodhouse Nepinak, șefa Adunării Primelor Națiuni.

„Strămoșii se întorc acasă”

Nu a fost vorba de o simplă repatriere, ci despre întoarcerea acasă a strămoșilor, au spus mai mulți oficiali prezenți pe aeroportul din Montreal, acolo unde, la aterizarea artefactelor, a avut loc o mică ceremonie de primire, sub o ninsoare blândă, de decembrie.

Această restituire a avut loc după ce Prima Națiune Tk’emlúps te Secwépemc a anunțat anul precedent despre posibila descoperire a unor morminte nemarcate la locul fostului internat Kamloops din Columbia Britanică.

Această veste a stârnit indignare internațională și o mișcare națională în favoarea reconcilierii cu popoarele indigene.

Aceste 62 de obiecte care s-au întors acasă – inclusiv 14 inuite și unul din națiunea métis – s-au numărat printre miile de obiecte trimise inițial la Roma între 1920 și 1925 pentru o expoziție universală organizată de Papa Pius al XI-lea.

„Nu a fost un proces perfect”

Acesta din urmă invitase misionarii catolici să trimită obiecte provenite de la popoarele indigene din întreaga lume.

Vaticanul a fost cel care a ales cele 62 de obiecte, dar mai sunt multe altele de luat în considerare, a subliniat Natan Obed.

„Nu a fost un proces perfect, dar felicit Vaticanul pentru că s-a asigurat că a avut loc această primă repatriere a obiectelor”, a spus Obed, evocând efortul Papei Francisc în această retrocedare și mulțumindu-i Papei Leon pentru ducerea ei la împlinire.

Marc Miller, ministrul canadian al Identității și Culturii, a lăudat activitatea Vaticanului și a Conferinței Episcopilor Catolici din Canada.

Cu toate acestea, a recunoscut și obstacolele întâmpinate pe parcursul procesului de repatriere, fără a intra în detalii.