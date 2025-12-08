Prima pagină » Știri externe » Vaticanul retrocedează Canadei artefacte prețioase, după 100 de ani

Vaticanul retrocedează Canadei artefacte prețioase, după 100 de ani

Restituirea celor 62 de obiecte, inclusiv artefacte inuite și métis, vine pe fondul dezvăluirilor despre mormintele nemarcate de la Kamloops și al presiunilor pentru reconcilierea cu popoarele indigene. Momentul este considerat „istoric” de liderii comunităților.



08 dec. 2025, 15:34, Știri externe

Vaticanul a retrocedat populației indigene din Canada, inuiți și metis, 62 de artefacte pe care le-a luat în 1920 pentru o expoziție și nu le-a mai returnat.

Momentul, unul de o importanță istorică memorabilă, are loc după trei ani de negocieri ai Canadei cu Vaticanul. Liderii și oficialii locali l-au comparat cu „întoarcerea acasă a strămoșilor”.

„Acesta este un moment important și emoționant pentru multe Prime Națiuni din întreaga țară și sper că va fi, de asemenea,  un moment important pentru toți canadienii de a reflecta asupra istoriei și viitorului acestei țări”, a spus Cindy Woodhouse Nepinak, șefa Adunării Primelor Națiuni.

„Strămoșii se întorc acasă”

Nu a fost vorba de o simplă repatriere, ci despre întoarcerea acasă a strămoșilor, au spus mai mulți oficiali prezenți pe aeroportul din Montreal, acolo unde, la aterizarea artefactelor, a avut loc o mică ceremonie de primire, sub o ninsoare blândă, de decembrie.

Această restituire a avut loc după ce Prima Națiune Tk’emlúps te Secwépemc a anunțat anul precedent despre posibila descoperire a unor morminte nemarcate la locul fostului internat Kamloops din Columbia Britanică.

Această veste a stârnit indignare internațională și o mișcare națională în favoarea reconcilierii cu popoarele indigene.

Aceste 62 de obiecte care s-au întors acasă – inclusiv 14 inuite și unul din națiunea métis – s-au numărat printre miile de obiecte trimise inițial la Roma între 1920 și 1925 pentru o expoziție universală organizată de Papa Pius al XI-lea.

„Nu a fost un proces perfect”

Acesta din urmă invitase misionarii catolici să trimită obiecte provenite de la popoarele indigene din întreaga lume.

Vaticanul a fost cel care a ales cele 62 de obiecte, dar mai sunt multe altele de luat în considerare, a subliniat Natan Obed.

„Nu a fost un proces perfect, dar felicit Vaticanul pentru că s-a asigurat că a avut loc această primă repatriere a obiectelor”, a spus Obed, evocând efortul Papei Francisc în această retrocedare și mulțumindu-i Papei Leon pentru ducerea ei la împlinire.

Marc Miller, ministrul canadian al Identității și Culturii, a lăudat activitatea Vaticanului și a Conferinței Episcopilor Catolici din Canada.

Cu toate acestea, a recunoscut și obstacolele întâmpinate pe parcursul procesului de repatriere, fără a intra în detalii.

