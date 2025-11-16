Vaticanul returnează Canadei artefacte legate de popoarele indigene

Papa Leon a dăruit obiectele Conferinței Episcopilor Catolici din Canada în urma unei întâlniri cu reprezentanții acesteia, inclusiv cu președintele ei, episcopul Pierre Goudreault. „CECC va proceda, cât mai curând posibil, la transferul acestor artefacte către Organizațiile Naționale Indigene (NIO). NIO-urile vor asigura apoi reunirea artefactelor cu comunitățile lor de origine”, au declarat episcopii canadieni, notează Reuters.

Misionarii catolici au trimis artefactele la Roma cu ocazia unei expoziții din 1925 organizate de Papa Pius al XI-lea, care a prezentat peste 100.000 de obiecte. Aproape jumătate dintre acestea au format ulterior noul Muzeu Etnologic Misionar și au fost transferate în Muzeele Vaticanului în anii 1970.

În 2022, regretatul Papa Francisc a prezentat o scuză istorică popoarelor indigene din Canada, înaintea vizitei sale în țară, pentru rolul Bisericii Catolice în școlile rezidențiale unde mulți copii au suferit abuzuri și au fost îngropați în morminte nemarcate.

Repatrierea artefactelor indigene păstrate în Muzeele Vaticanului a făcut, de asemenea, parte din discuțiile dintre Biserică și liderii comunităților indigene.

Anita Anand, ministrul de externe al Canadei, a salutat decizia Vaticanului.

„Acesta este un pas important care onorează patrimoniul cultural divers al popoarelor indigene și sprijină eforturile continue pentru adevăr, justiție și reconciliere”, a scris ea pe X.