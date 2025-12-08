Crimă în armata rusă. Patru militari ruși, condamnați la închisoare pentru uciderea unui american care lupta alături de ei

O instanță din Donețk a condamnat la închisoare patru militari ruși pentru uciderea unui cetățean american care lupta alături de armata rusă. Instanța situată în teritoriile controlate de Rusia din estul Ucrainei a anunțat decizia luni, 8 decembrie, potrivit Le Figaro. Victima este un american care lupta alături de forțele pro-ruse încă din 2014.

Decizia este surprinzătoare deoarece se întâmplă foarte rar că instanțele subordonate Rusiei să urmărească penal și să condamne militari ruși pentru crime și infracțiuni comise în timp ce serveau în Ucraina. De cele mai multe ori, atunci când apar suspiciuni sau acuzații, autoritățile ruse își prezintă militarii drept „eroi”.

Tribunalul militar din Donețk, un oraș aflat sub control rus, a găsit vinovați patru bărbați de uciderea lui Russell Bentley, în vârstă de 64 de ani, pe care l-au confundat cu un „sabotor” american și l-au bătut până la moarte în aprilie 2024. Apoi, ei i-au plasat corpul în spatele unei mașini și l-au detonat.

Russell Bentley era o figură bine-cunoscută în Donețk, unde locuia, iar moartea sa a stârnit indignare în regiune. Supranumit „Texas” sau „Cowboy-ul din Donbas”, fermierul american s-a alăturat separatiștilor pro-ruși susținuți de Moscova în 2014. Autoproclamat comunist, americanul care a fost și militar în armata SUA a luptat alături de separatiști până în 2017, apoi a rămas în estul Ucrainei, lucrând pentru presa de stat rusă, inclusiv Sputnik.

„Mușamalizarea crimelor”

Doi dintre militarii vinovați, comandantul Vitali Vansiatski și locotenentul Andrei Iordanov, au fost condamnați la 12 ani într-o colonie penală. Sergentul Vladislav Agaltsev a primit o pedeapsă de 11 ani de închisoare, în timp ce al patrulea militar a fost condamnat la 18 luni pentru „mușamalizarea crimelor”.

Instanța a concluzionat că cei patru bărbați nu-l cunoșteau pe Russell Bentley și l-au imobilizat confundându-l cu un spion. Kievul și organizațiile internaționale pentru drepturile omului au acuzat frecvent Rusia de torturarea și uciderea prizonierilor.