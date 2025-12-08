Prima pagină » Politic » Nicușor Dan despre întâlnirea cu președintele Parlamentului Luxemburgului: „Am discutat despre relațiile foarte strânse și constructive dintre țările noastre”

Nicușor Dan l-a primit luni la Palatul Cotroceni pe președintele Parlamentului Luxemburgului, Claude Wiseler.
Nicușor Dan despre întâlnirea cu președintele Parlamentului Luxemburgului: „Am discutat despre relațiile foarte strânse și constructive dintre țările noastre
Nițu Maria
08 dec. 2025, 15:47, Politic

Nicușor Dan a transmis luni pe pagina sa de X un mesaj despre vizita președintelui Parlamentului Marelui Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler, la Palatul Cotroceni.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc într-un context al relațiilor importante dintre cele două state. Discuțiile au vizat teme legate de cooperarea bilaterală și de parteneriatul european.

„A fost o plăcere să primesc astăzi vizita președintelui Parlamentului luxemburghez, Claude Wiseler.”, a scris Nicușor Dan.

Președintele a notat că dialogul dintre cei doi a fost despre relațiile apropiate dintre România și Luxemburg, „definite de prietenie, istorie și colaborare în interiorul Uniunii Europene”.

„Am încurajat dialogul parlamentar ca un canal foarte important în dezvoltarea cooperării noastre. Avem un dialog foarte activ în domeniul apărării și apreciez prezența militară a Luxemburgului în grupul de luptă NATO din Cincu, care are misiunea importantă de a consolida capacitatea de descurajare și apărare a Alianței pe flancul estic.”, a scris președintele Nicușor Dan.

Potrivit mesajului său, cei doi au discutat și despre cum pot coordona mai bine combaterea dezinformării și atacurilor cibernetice, care sunt o provocare pentru rezistența instituțiilor democratice.

