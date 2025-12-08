Nicușor Dan despre întâlnirea cu președintele Parlamentului Luxemburgului: „Am discutat despre relațiile foarte strânse și constructive dintre țările noastre”

Nicușor Dan a transmis luni pe pagina sa de X un mesaj despre vizita președintelui Parlamentului Marelui Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler, la Palatul Cotroceni.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc într-un context al relațiilor importante dintre cele două state. Discuțiile au vizat teme legate de cooperarea bilaterală și de parteneriatul european.

„A fost o plăcere să primesc astăzi vizita președintelui Parlamentului luxemburghez, Claude Wiseler.”, a scris Nicușor Dan.

Președintele a notat că dialogul dintre cei doi a fost despre relațiile apropiate dintre România și Luxemburg, „definite de prietenie, istorie și colaborare în interiorul Uniunii Europene”.

„Am încurajat dialogul parlamentar ca un canal foarte important în dezvoltarea cooperării noastre. Avem un dialog foarte activ în domeniul apărării și apreciez prezența militară a Luxemburgului în grupul de luptă NATO din Cincu, care are misiunea importantă de a consolida capacitatea de descurajare și apărare a Alianței pe flancul estic.”, a scris președintele Nicușor Dan.

It was a pleasure to receive today the visit of the President of the Parliament of Luxembourg, @ClaudeWiseler. We have discussed the very close and constructive relations between our countries, based on our special friendship, historical ties, and European partnership. I… pic.twitter.com/aftW6oRe40 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) December 8, 2025

Potrivit mesajului său, cei doi au discutat și despre cum pot coordona mai bine combaterea dezinformării și atacurilor cibernetice, care sunt o provocare pentru rezistența instituțiilor democratice.