Estonia donează 3,5 milioane de euro pentru ca Ucraina să cumpere echipamente Starlink

Sprijinul a fost alocat prin Coaliția IT, pentru îmbunătățirea tehnologiei IT a Ucrainei, și susținerea în combaterea agresiunii ruse.

„Este o asistență extrem de importantă pentru ei, cu un efect vizibil pe câmpul de luptă. Capacitatea Starlink este deosebit de importantă, având în vedere intenția Ucrainei de a crește semnificativ numărul de unități de drone, care necesită conectivitate la internet de mare capacitate”, a declarat Hanno Pevkur, ministrul Apărării din Estonia.

Oficialul a precizat că Zelenski i-a cerut sprijinul.

Ministrul a reamintit că Ucraina „luptă în fiecare zi pentru siguranța întregii Europe, incluzând Estonia.

„Prin urmare, pe lângă arme, sprijinul în domeniul tehnologiei informației este, de asemenea, esențial, și mă bucur că putem ajuta Ucraina să-și îmbunătățească capacitățile IT și, astfel, să-și sporească șansele de victorie într-un război care face sute de victime în fiecare zi”, a declarat ministrul estonian al Apărării.

Cei 3,5 milioane de euro sunt alocați pentru achiziționarea sistemelor de comunicații Starlink și provin din pachetul de asistență pentru Ucraina planificat de Estonia pentru anul 2025.

În 2025, Estonia a acordat Ucrainei sprijin în valoare de aproximativ 0,3 % din PIB-ul țării, cumpărând ajutor militar prin intermediul companiilor estoniene. Instruirea a fost realizată de Armata estonă, iar tehnologiile militare au fost dezvoltate prin intermediul coaliției IT, condusă de Estonia și Luxemburg.