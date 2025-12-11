Un tribunal din Estonia a condamnat un politician pro-rus la 14 ani de închisoare pentru trădare

Un tribunal din Estonia l-a condamnat joi pe Aivo Peterson, unul dintre liderii partidului KOOS, la 14 ani de închisoare pentru trădare, conform ERR.

Potrivit anchetatorilor, Peterson, fost grănicer, alături de estonianul Dmitri Rootsi și de cetățeanul rus Andrei Andronov, ar fi acționat pentru a submina independența Estoniei.

Procurorii au susținut că Peterson și Rootsi au primit instrucțiuni din Rusia și au contribuit, în mod organizat, la activități de influență orientate împotriva suveranității Estoniei între octombrie 2022 și martie 2023. Cei doi ar fi încercat să consolideze partidul KOOS ca platformă politică favorabilă narațiunilor de politică externă promovate de Kremlin.

Instanța a arătat că acuzațiile sunt legate de întâlniri cu politicieni ruși, de alinierea unor poziții politice și de o călătorie în Ucraina ocupată, finanțată de Rusia. În timpul acestei vizite, Peterson a realizat materiale video difuzate ulterior online, prezentate ca parte a unei campanii de influență menite să alimenteze îndoieli privind sprijinul pentru Ucraina și să transmită mesaje convenabile Moscovei.

În același caz, Dmitri Rootsi a fost condamnat la 11 ani de închisoare, iar Andrei Andronov la 11,6 ani.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată. Toți cei trei inculpați au negat acuzațiile.

Partidul KOOS/Vmeste („Împreună”) a fost fondat în mai 2022 de Aivo Peterson. Partidul promovează o agendă pro-Kremlin, care include solicitări de ieșire din NATO, reducerea cheltuielilor pentru apărare și păstrarea monumentelor din epoca sovietică.