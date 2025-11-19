Prima pagină » Știri externe » Vitraliu istoric distrus: Un politician italian provoacă o pagubă de 40.000 euro

Vitraliu istoric distrus: Un politician italian provoacă o pagubă de 40.000 euro

Un consilier regional din Sardinia, Emanuele Cani, a stârnit un incident costisitor după ce a căzut pe scările Palatului Piacentini din Roma, deteriorând iremediabil un vitraliu istoric estimat la 40.000 de euro. Opera, o creație a celebrului artist futurist Mario Sironi, a suferit daune semnificative.
Nicușor Dan vrea salarizare unitară. Oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială
Nicușor Dan vrea salarizare unitară. Oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială
Extrădarea lui Potra. Nicușor Dan: „E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat repede, înseamnă că instituțiile funcționează”
Extrădarea lui Potra. Nicușor Dan: „E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat repede, înseamnă că instituțiile funcționează”
Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților: Vreau să salut declarația CSM-ului
Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților: Vreau să salut declarația CSM-ului
Nicușor Dan, despre revocarea lui Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele
Nicușor Dan, despre revocarea lui Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele
Nicușor Dan, reacție la planul administrației Trump privind pacea în Ucraina: Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Kiev
Nicușor Dan, reacție la planul administrației Trump privind pacea în Ucraina: Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Kiev
Victor Dan Stephanovici
19 nov. 2025, 11:28, Știri externe

Un vitraliu istoric cunoscut sub denumirea de „Carta Muncii” a suferit o deterioare involuntară în cursul săptămânii trecute. Un politician s-a împiedicat pe trepte, consecința fiind o cădere care a culminat cu impactul asupra operei de artă. Valoarea pagubelor se ridică la 40.000 de euro. Vitraliul suferise o restaurare în anul 2014, ca parte a eforturilor de conservare a tezaurului cultural al Italiei. Emanuele Cani și-a exprimat regretul față de cele întâmplate și s-a angajat să coopereze pe deplin în vederea soluționării situației.

„Carta Muncii” – un vitraliu simbol al artei futuriste

Vitraliul în cauză înfățișa o serie de personaje angajate în diverse activități artizanale și artistice, o iconografie specifică perioadei fasciste. Instalat în 1932, la vremea respectivă clădirea găzduia Ministerul Corporațiilor. Specialiștii subliniază că pierderea acestei opere transcende valoarea materială, având un impact profund asupra patrimoniului cultural italian și a industriei turismului cultural.

Reacții și demersuri pentru restaurare

Imagini surprinse de camerele de supraveghere au documentat accidentul, iar înregistrările au devenit rapid virale. Profesorul Marco Rossi, un reputat expert în patrimoniul cultural, a accentuat necesitatea imperativă a restaurării și protejării operelor de artă. Experții solicită o analiză și o posibilă revizuire a protocoalelor de securitate în clădirile publice cu scopul de a preveni incidente similare pe viitor.