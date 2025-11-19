Vitraliu istoric distrus: Un politician italian provoacă o pagubă de 40.000 euro

Un vitraliu istoric cunoscut sub denumirea de „Carta Muncii” a suferit o deterioare involuntară în cursul săptămânii trecute. Un politician s-a împiedicat pe trepte, consecința fiind o cădere care a culminat cu impactul asupra operei de artă. Valoarea pagubelor se ridică la 40.000 de euro. Vitraliul suferise o restaurare în anul 2014, ca parte a eforturilor de conservare a tezaurului cultural al Italiei. Emanuele Cani și-a exprimat regretul față de cele întâmplate și s-a angajat să coopereze pe deplin în vederea soluționării situației.

„Carta Muncii” – un vitraliu simbol al artei futuriste

Vitraliul în cauză înfățișa o serie de personaje angajate în diverse activități artizanale și artistice, o iconografie specifică perioadei fasciste. Instalat în 1932, la vremea respectivă clădirea găzduia Ministerul Corporațiilor. Specialiștii subliniază că pierderea acestei opere transcende valoarea materială, având un impact profund asupra patrimoniului cultural italian și a industriei turismului cultural.

Reacții și demersuri pentru restaurare

Imagini surprinse de camerele de supraveghere au documentat accidentul, iar înregistrările au devenit rapid virale. Profesorul Marco Rossi, un reputat expert în patrimoniul cultural, a accentuat necesitatea imperativă a restaurării și protejării operelor de artă. Experții solicită o analiză și o posibilă revizuire a protocoalelor de securitate în clădirile publice cu scopul de a preveni incidente similare pe viitor.