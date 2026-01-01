Surpriză. Se schimbă harta uleiului de măsline: O țară nord-africană e pe cale să depășească Italia

Producătorii de ulei de măsline din această țară nord-africană se așteaptă la o recoltă record datorită precipitațiilor abundente din acest sezon, ceea ce ar plasa-o înaintea Italiei și Greciei și pe locul al doilea după Spania, printre cei mai mari producători mondiali, relatează Financial Times.

Vito Martielli, analist senior pentru cereale și semințe oleaginoase la Rabobank, a declarat că se așteaptă ca livezile de măslini din Tunisia să producă între 380.000 și 400.000 de tone de ulei în sezonul 2025-2026.

Aceasta ar fi o creștere față de sezonul precedent, care, potrivit Rabobank, a fost estimat la 340.000 de tone, și ar ajuta economia Tunisiei, care a suferit de pe urma datoriei publice ridicate și a creșterii economice slabe de când președintele autoritar Kais Saied a preluat puterea în 2021.

Najeh Saidi Hamed, care conduce Camera Producătorilor de Măsline din Tunisia, a declarat că speră ca recolta să crească până la 500.000 de tone, ceea ce ar reprezenta un „nivel record al producției de ulei”.

Martielli a spus că această creștere ar putea fi atribuită și creșterii prețurilor la uleiul de măsline din ultimii ani. Lucru ce a determinat mulți agricultori să mizeze pe acesta industrie.

De la sfârșitul anului 2022, seceta și valurile de căldură agravate de schimbările climatice au afectat producția de ulei de măsline din Spania, cel mai mare producător mondial, precum și din alte țări producătoare importante, precum Italia și Grecia, determinând creșterea prețurilor.

Cea mai mare parte a uleiului de măsline din Tunisia este exportată în vrac, Italia fiind cel mai mare cumpărător. Producătorii italieni importă volume mari pentru a compensa deficitul propriu de producție, amestecând și reexportând uleiul sub etichete europene — un proces care adesea ascunde originea tunisiană a produsului și a ridicat îngrijorări cu privire la transparență.

Spania și Franța sunt, de asemenea, clienți fideli, în timp ce SUA a devenit o piață în creștere, pe măsură ce consumul de ulei de măsline se extinde dincolo de Mediterana.