Bloomberg: Warner Bros. ia în considerare redeschiderea negocierilor de vânzare cu Paramount

Warner Bros. Discovery ia în considerare să redeschidă negocierile de vânzare cu Paramount Skydance, în contextul celei mai recente oferte făcute de compania din urmă, au declarat surse în exclusivitate pentru Bloomberg.

Potrivit sursei citate, membrii consiliului de administrație al Warner Bros. discută dacă Paramount ar putea oferi o cale către o înțelegere mai avantajoasă, iar acest lucru ar putea declanșa o a doua licitație din partea Netflix.

Warner Bros. are încă unele preocupări cu privire la oferta înaintată de Paramount, dar este pentru prima dată când consiliul de administrație consideră că oferta acesteia ar putea duce la o tranzacție mai avantajoasă sau ar putea determina Netflix să-și mărească oferta, mai notează Bloomberg.

Warner Bros. a acceptat, la finalul anului trecut, să vândă studioul cu același nume și afacerea de streaming HBO Max către Netflix, într-o tranzacție de 27,75 dolari pe acțiune. Paramount a făcut o ofertă ostilă de 30 de dolari pe acțiune.

Lupta pentru achiziția Warner Bros. ar putea continua

Atât Paramount, cât și Netflix au indicat că ar fi dispuși să-și majoreze ofertele pentru a asigura o tranzacție pentru Warner Bros. Directorul executiv al Paramount, David Ellison, a declarat că oferta actuală nu este ultima și definitivă. Pe de altă parte, și Netflix a comunicat acționarilor că oferta ar putea fi și ea majorată.

Săptămâna trecută, Paramount Skydance a anunțat îmbunătățirea ofertei de 30 de dolari pe acțiune pentru Warner Bros. Discovery. De această dată, Paramount oferă bani în plus pentru fiecare trimestru în care tranzacția pentru preluarea Warner Bros. Discovery nu se finalizează și acceptă să acopere taxa de reziliere pe care proprietarul HBO ar datora-o gigantului Netflix dacă ar renunța la tranzacție.

Potrivit Bloomberg, în cazul în care Warner Bros. decide să reia negocierile cu Paramount, va trebui să notifice mai întâi Netflix.

În decembrie anul trecut, Netflix a fost de acord să cumpere studiourile de film și televiziune și divizia de streaming a Warner Bros. Discovery cu o valoare totală a întreprinderii de aproximativ 82,7 miliarde de dolari (valoare a capitalului propriu de 72 miliarde de dolari).