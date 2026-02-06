Poziția Iranului după negocierile cu SUA din Oman: Un început bun

„A fost un început bun pentru negocieri. Și există o înțelegere privind continuarea discuțiilor. Coordonarea privind modul de procedare va fi decisă în capitale.”, a declarat Araqchi pentru presa de stat, citată de Reuters.

Acesta a adăugat că va fi nevoie de prăbușirea „zidului neîncrederii” pentru obținerea de rezultate.

Atât Teheranul, cât și Washingtonul au transmis semnale privind disponibilitatea de a relansa diplomația în dosarul nuclear iranian, însă diferențele majore de poziție persistă. Secretarul de Stat Marco Rubio a anunțat că Statele Unite doresc ca discuțiile să acopere programul balistic al Iranului, sprijinul acordat de Teheran grupărilor armate din regiune și situația drepturilor omului.

Iranul a respins constant includerea programului său de rachete în discuții, considerând acest subiect nenegociabil, însă pentru Washington, desfășurarea activităților de îmbogățire a uraniului pe teritoriul iranian reprezintă o „linie roșie”.