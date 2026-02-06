Prima pagină » Știrile zilei » Poziția Iranului după negocierile cu SUA din Oman: Un început bun

Poziția Iranului după negocierile cu SUA din Oman: Un început bun

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a anunțat că negocierile nucleare dintre Iran și Statele Unite, desfășurate vineri în Oman, reprezintă un început pozitiv și demersurile diplomatice vor continua.
Sursa foto: iStock
Radu Mocanu
06 feb. 2026, 16:59, Știri externe

„A fost un început bun pentru negocieri. Și există o înțelegere privind continuarea discuțiilor. Coordonarea privind modul de procedare va fi decisă în capitale.”, a declarat Araqchi pentru presa de stat, citată de Reuters. 

Acesta a adăugat că va fi nevoie de prăbușirea „zidului neîncrederii” pentru obținerea de rezultate. 

Atât Teheranul, cât și Washingtonul au transmis semnale privind disponibilitatea de a relansa diplomația în dosarul nuclear iranian, însă diferențele majore de poziție persistă. Secretarul de Stat Marco Rubio a anunțat că Statele Unite doresc ca discuțiile să acopere programul balistic al Iranului, sprijinul acordat de Teheran grupărilor armate din regiune și situația drepturilor omului.

Iranul a respins constant includerea programului său de rachete în discuții, considerând acest subiect nenegociabil, însă pentru Washington, desfășurarea activităților de îmbogățire a uraniului pe teritoriul iranian reprezintă o „linie roșie”.

 

