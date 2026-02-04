Negocieri nucleare SUA-Iran. Discuții cruciale programate în Oman, pe fondul tensiunilor militare

Președintele Trump a avertizat public că „lucruri rele” s-ar putea întâmpla dacă nu se ajunge la un acord, amplificând presiunea asupra Teheranului, scrie Reuters.

Iranul, la rândul său, a transmis că nu va face concesii privind programul său de rachete balistice, considerat o „linie roșie” în negocieri.

Formatul discuțiilor rămâne incert

Potrivit jurnalistului Axios Barak Ravid, administrația americană a acceptat solicitarea Iranului de a muta negocierile din Turcia în Oman. De asemenea, se poartă discuții privind participarea unor state arabe și musulmane din regiune, însă Teheranul ar prefera negocieri strict bilaterale cu Washingtonul.

Surse apropiate negocierilor au declarat că la discuții ar urma să participe Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, alături de emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi. Inițial, erau așteptați și oficiali din Arabia Saudită, Qatar, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Pakistan.

Incidentele militare cresc riscul escaladării

Tensiunile dintre cele două state s-au amplificat după ce un avion de vânătoare american F-35 a doborât o dronă iraniană care s-a apropiat „agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln în Marea Arabiei.

Iranul a confirmat pierderea contactului cu o dronă aflată în ape internaționale, fără a preciza cauza.

Într-un alt incident, forțele Gardienilor Revoluției Islamice au hărțuit un petrolier sub pavilion american în Strâmtoarea Hormuz, cerându-i să oprească motoarele. Nava a refuzat și și-a continuat traseul.

Cereri americane și poziția Teheranului

Surse iraniene au declarat că SUA cer trei condiții pentru reluarea negocierilor nucleare:

oprirea completă a îmbogățirii uraniului,

limitarea programului de rachete balistice,

încetarea sprijinului pentru grupările aliate din regiune.

Iranul consideră aceste cerințe drept încălcări ale suveranității sale, programul de rachete fiind cel mai sensibil subiect.

Oficiali iranieni se tem că un atac american ar putea declanșa noi proteste interne, pe fondul nemulțumirilor sociale deja existente. Prioritatea declarată a diplomației rămâne evitarea unui conflict militar și detensionarea relațiilor bilaterale.